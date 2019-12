Comerciants acusen l'Ajuntament de treure zona blava trencant acords sense previ avís

Indignació de l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants pel que asseguren que és una decisió «unilateral» del nou regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa, David Aaron López, de passar zona blava a mixta, que dona prioritat d'aparcament als veïns.

L'entitat afirma que hi havia un acord previ que s'ha trencat sense avisar i que la zona verda mixta que s'ha creat redueix l'espai d'aparcament per als clients dels comerços.

Segons assegura el president de l'associació de comerciants, Josep Tobeña, la reducció de la part esquerra de la zona blava del carrer de la Dama «encara que es maquilli de zona mixta, la realitat és que els veïns que fins ara tenien 40 places al Milcentenari ompliran tot el dia aquesta zona de la Dama, doncs hi ha poques places per les targetes que tenen».

Segons els comerciants, «teníem la promesa electoral d'habilitar els terrenys de l'Anònima com a pàrquing per a comerciants, clients i veïns, fins que es construïssin els pisos i el pàrquing soterrani. No solament no s'habilita aquests espai sinó que ens assabentem per la premsa que el dimecres dia 18 es pinta aquesta part com a zona mixta». L'entitat recorda que «la proposta de l'Ajuntament abans de la negociació era aquesta que han portat ara a terme però, per la nostra ferma oposició, les dues parts vam decidir que el Milcentenari seria per als veïns i totes les dues zones del carrer de la Dama serien zona blava, per al comerç, segons l'acord pres amb l'alcalde i l'antic regidor de mobilitat».

A més a més, «ni una sola trucada, ni un avís , res, només fets consumats. No podem entendre que els acords que es prenen, tot i l'entrada de nous regidors del mateix equip de govern, no es mantinguin i ens deixin 26 ridícules places de zona blava per més de 125 comerços que ens sentim afectats per aquesta decisió».

«Aquestes accions no ajuden»



Per a l'entitat és clar que «aquestes accions no ajuden gens el nostre comerç» i creuen que això quedarà reflectit a les pròximes estadístiques de baixos comercials amb i sense activitat que es realitzen cada sis mesos.

Des del seu punt de vista, però, «les equivocacions ja provenen de temps enrere», la primera la no construcció del pàrquing soterrat de la plaça del Milcentenari, aquesta hauria estat «la solució definitiva per erradicar el problema de l'aparcament». Després van ser les fotomultes, «ens van prendre la zona blava exterior del Milcentenari la van donar als veïns, després per la construcció del Cruyff Court, unes instal·lacions que havien de ser un element dinamitzador, pensat per a infants i famílies, segons el regidor de torn, però que de moment no es veu que sigui un element de revitalització, ens van donar la zona exterior del Milcentenari compartida amb zona verda amb els veïns. Tot seguit ens van fer fora de la zona blava del Milcentenari i ens van dir que la zona blava del carrer de la Dama seria exclusiva pels comerciants».

Per a ells rebla el clau que ara la meitat de la zona blava del carrer de la Dama passi a ser mixta, perquè «en realitat serà per als veïns que no tenen places i ara podran ocupar aquesta zona tot el dia». Així que «ja només queda que ens prenguin la zona blava de la dreta i ja no haurem de pensar-hi més».

«No en tenen ni idea»



El comunicat signat per Tobeña assegura que «els que han decidit fer aquesta acció, no en tenen ni idea, de les condicions en què estem en aquests moments: més robatoris a botigues que mai, més inseguretat que mai, llegim la premsa i ens quedem amb menys aparcaments que mai, sense servei públic de transport que porti gent al Centre Històric. Ara més que mai el microbús ja és imprescindible. Totes aquestes accions fan que el comerç en aquesta zona del Centre Històric vagi a la baixa».

I això passa quan el que caldria és «treballar tots a l'una». Sumar esforços per fer un Centre Històric més lluminós, més agradable, més segur per a tots, amb més aparcaments, connectat a la resta de la ciutat amb un microbús i que s'impulsi la rehabilitació d'habitatges perquè la gent vagi a viure a aquest sector.