Manresa estrena els punts de recàrrega de vehicles elèctrics als Trullols

Manresa compta amb dos nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. S'han posat en marxa al carrer Joan Fuster, tocant al polígon dels Trullols. Té capacitat per carregar quatre vehicles al mateix temps en mitja hora en funció de la bateria del cotxe. Els dos nous punts s'afegeixen al que ja hi ha al carrer Bertran de Castellbell, al costat de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa. Aquest, però, és de 20 quilowatts, mentre que els nous tenen una potència de 50.

El regidor d'Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa, David Aaaron López, ha presentat aquest matí el nou punt de càrrega. Ha assegurat que «ens encaminen cap el vehicle elèctric», i que «s'han de donar opcions cap a la transició dels vehicles d'emissions zero».

S'ha triat els Trullols per donar servei tan als usuaris de la ciutat com aquells que estan de trànsit per Manresa i que necessiten carregar la bateria. D'aquesta forma no han d'entrar a Manresa per fer la càrrega.

El nou punt estarà disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l'any. Compten amb els tres tipus de connectors més habituals a Europa. A través d'una pantalla tàctil es posa en marxa la càrrega. S'activa amb una targeta que es pot recollir a les oficines d'atenció ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Manresa. És la mateixa que ja es fa servir al punt de la UPC.

En aquesta ocasió també es podrà activar l'aparell amb una aplicació de mòbil anomenada Evcharge que està pensat per als vehicles en ruta i no calgui la targeta.

Segons López, la demanda de punts de càrrega a Manresa s'ha incrementat. El del carrer Bertran de Castellbell ha doblat el consum en un any. Dels 500 quilowatts hora del 2018 s'ha passat als més de 1.000 aquest 2019.

A Catalunya un 1 % de les noves matriculacions són de vehicles elèctrics. Encara hi ha poca penetració al mercat. Un dels motius és que no hi ha infraestructures de càrrega. La dels Trullols l'han finançat l'Ajuntament de Manresa i la Generalitat. D'aquesta forma un usuari amb la targeta de recàrrega de qualsevol municipi integrat a la xarxa pot utilitzar qualsevol punt sense necessitat d'haver de tenir diverses targetes.

El punt de recàrrega dels Trullols s'havia de posar en marxa setmanes enrere, però un acte vandàlic va fer que s'ajornés fins aquesta mateixa setmana.