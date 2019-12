Manresa perd Josep Rueda, històric activista de la Font dels Capellans

L'històric dirigent veïnal i exregidor de Manresa Josep Rueda va morir ahir, als 74 anys d'edat, després de lluitar activament contra el càncer 18 anys malgrat que inicialment se li donava un pronòstic de només sis mesos de vida.

El seu funeral tindrà lloc avui a les 4 de la tarda a la sala Montserrat de Fontanova.

Rueda acumulava més de quatre dècades de lluita sindical, veïnal i política. L'actual president de l'Associació de Veïns de la Font dels Capellans, Said Ghoula, assegurava, després de conèixer la tràgica notícia, que s'havia generat un buit difícil d'omplir: «Tot el que es faci per recordar-lo serà poc després de la feina que ha fet pel barri».

I no només pel barri de la Font i per la ciutat, sinó que Rueda va ser un pioner en la lluita pels drets socials ja fossin veïnals, sindicals o del col·lectiu homosexual.

Ghoula explicava que també es farà un acte de comiat al barri perquè hi ha persones grans que no podran assistir al funeral. «La seva lluita constant va fer que el barri no només fos un referent a la ciutat sinó conegut arreu del país», va assegurar.

L'última aparició pública de Rueda va ser el 2 de desembre, en un reportatge de Regió7 sobre el PADES Bages i en el qual donava el seu testimoni com a usuari d'aquest servei d'atenció a persones amb processos incurables.

Rueda, que va presidir l'Associació de Veïns de la Font dels Capellans durant 38 anys, fins al 2017, deia que, tot i que demanava «moltes coses més a la vida», estava satisfet del que ha viscut. «Del que he fet, del que he sigut, del meu home i de la meva família. Tot això és el més important». També explicava que, «malgrat tot, he de donar les gràcies perquè em van dir que en tenia per 6 mesos i he arribat gairebé als 20 anys».

Políticament, va formar part de la llista electoral de Convergència i Unió que encapçalava Pere Oms i que va ser la més votada a les eleccions municipals de Manresa celebrades l'any 1995. Pactes postelectorals van relegar CiU a l'oposició, i Josep Rueda va ser regidor municipal fins al 1999 a l'Ajuntament de Manresa.



Una vida de servei

Josep Rueda Cruz va néixer a Almeria el 6 d'octubre del 1945 i va arribar a Manresa als 9 anys. La defensa dels drets dels treballadors i del benestar de les persones en l'àmbit veïnal -per exemple amb l'impuls del projecte Font Solidària- van centrar la seva trajectòria, marcada en l'àmbit personal per la seva lluita contra el càncer i per ser, amb el seu company feia una trentena d'anys, Andreu Hernández, la primera parella d'acollir-se, a Manresa, a la llei que va legalitzar els matrimonis homosexuals.

Van celebrar el seu casament el 2005, al saló de sessions de l'ajuntament. L'Andreu i els fills de Rueda, Mònica, Josep i David, fruit del seu anterior matrimoni, sempre van ser per a ell el més important. Així ho manifestava sovint.

Medalla de la Ciutat

A la fàbrica Lemmerz, Rueda va formar part del comitè d'empresa i, més tard, va ser delegat sindical de l'empresa per Comissions Obreres, sindicat en el qual va formar part de l'executiva local.

El 1978 va entrar com a vocal a l'Associació de Veïns de la Font dels Capellans i, a principi dels anys 80, en va ser escollit president, càrrec que va ocupar fins al març del 2017. Abans, ja havia anunciat la seva voluntat de plegar d'aquesta responsabilitat per motius de salut, però la manca de relleu el va obligar a allargar-ho.

També va formar part de la Federació d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social (FAVIBC), on va ocupar diversos càrrecs fins al 2004 i va desenvolupar diferents tasques com a responsable de polítiques socials dels Plans de Desenvolupament Comunitari de Catalunya.

Entre els anys 2005 i 2007 va ser president de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa (FAVM ). El 2017, com a reconeixement a la seva trajectòria, se li va lliurar la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic. El mateix any va rebre la Menció Actius Socials dels Premis Regió7.