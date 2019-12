Tres maneres d'aconseguir l'entrada al Campi qui Jugui més barata

Com en edicions anteriors, els organitzadors del Campi qui Jugui, el Saló de la Infància de Manresa, ofereixen aquest 2019 una sèrie de descomptes i abonaments per poder fer més assequible l'assistència en aquest certamen. Són unes bonificacions especialment pensades per a les famílies monoparentals i nombroses d'una banda, i per a les famílies més fidels al Campi per l'altra. El saló de la infància estarà obert del 27 de desembre al 4 de gener, al complex del Vell Congost.

Quan costa una entrada del Campi qui Jugui?



El preu d'una entrada senzilla per al saló és de 6 euros pels infants a partir de tres anys i de 2 euros pels infants de 12 a 36 mesos. Per a l'adult té un cost de 2 euros.

Descomptes i abonaments