107 aniversari de la manresana Filomena Penina Tomàs

La passada nit de Nadal, l'avia molt mes que centenària de Manresa Filomena Penina Tomàs, vídua de Enric Vicente i nascuda el 24 de desembre de l'any 1912 (any conegut per l'enfonsament del Titànic ) va bufar les espelmes del seu 107 aniversari envoltada per alguns dels seus familiars i amb la seva besnéta de 7 anys, la Daniella.

La seva néta Noemí Carrión ha explicat a aquest diari que ho va fer gaudint d'una excel·lent salut malgrat havent passat per tres guerras i molta penúria en aquells temps i treballant sent una nena per poder alimentar la seva família ja que no els hi sobrava el pa, i una vegada casada va continuar lluitant junt amb el seu primer marit per poder alimentar a una de les seves filles.

Però ella sempre diu que ha seguit una dieta saludable i uns molts bons àbits. Fins ben gran cada dia al mati feia els seus estiraments. Tot això i, evidentment, molt bona salut ha permès que encari el final d'any amb optimisme.

La seva família li desitja un feliç aniversari i que per molts mes anys més puguin gaudir d'ella.

Una vida intensa

treballar cuidant vaques. Filomena Penina Tomàs va néixer el 25 de desembre del 1912 a Berga, tot i que des de ben petita va viure a la Valldan. La petita de tres germanes, no recorda gaires jocs a casa seva perquè molt aviat va començar a Va tenir poc temps per anar a l'escola però va aprofitar-ho per aprendre a escriure i a llegir. No oblidarà mai el dia que va morir la seva mare, «feia dies que estava malalta al llit. Em va cridar, em va fer una abraçada ben forta i el seu cor va deixar de bategar», recorda amb tristesa.

Als 20 anys va tenir la seva filla gran, l'Estrella. Recorda que al part va patir moltíssim, «no em van assistir gens bé. Les dones que em van atendre, que no eren metgesses, van tenir moltes dificultats per treure el bebè. Un cop aconseguit, es van centrar en ella i a mi ni tan sols em va rentar. Vaig agafar una infecció».



Amb l'arribada de la guerra, van anar a viure a Puig-reig per estar més segurs. Una tarda van anar a buscar llenya a la serradora i en tornar el seu marit va fer un sobreesforç que li va provocar una petita infecció a la sang. Aquella infecció va afectar-li el cervell i va caure malalt al llit.

Bar Caracas

Als 27 anys va decidir anar a buscar feina a Manresa. Es va tornar a casar i va tenir una filla, la Sara. Van obrir el bar Caracas, que assegura que fins i tot va tenir com a client el còmic i cantant Torrebruno. Als 60 anys va viure un dels pitjors moments de la seva vida: la pèrdua del seu marit per una pneumònia.



«Si hagués dominat l'escriptura, m'hauria agradat publicar una novel·la amb tota la història de la meva vida», explicava a aquest diari (vegeu Regió7 del 8 de juiol del 2017).