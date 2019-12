350 persones al dinar de Nadal de la comunitat de Sant Egidi a Manresa

Enguany al dinar de Nadal de la Comunitat de Sant Egidi a Manresa hi van participar 350 persones aplegades a tres menjadors: l'església de les Caputxines, la Sala Gòtica de La Seu i l'Escola Joviat.

El van fer possible més d'un centenar de persones el mateix dia de Nadal, però també els dies anteriors. Una gran mobilització de mans i de cors solidaris amb gent de totes les edats, condicions i orígens.

A taula hi havia asseguts infants amb les seves famílies, ancians, refugiats, nous europeus... "Era la imatge del món com voldríem que fos", va explicar David Salas, de la comunitat manresana de Sant Egidi.

Veient el dinar costava saber qui hi era per ajudar i qui hi era per seure i gaudir el dinar. De fet, tots el van gaudir. "Gràcies" va ser la paraula més repetida entre els comensals i també entre els voluntaris. Ajudar i fer feliç els altres és tan gratificant com rebre ajuda i companyia. Una de les voluntàries va dir: "Això em meravella: que tot arribi de manera gratuïta i sense esperar res a canvi".

Hi ha gent per a qui el Nadal és un moment de l'any, però una anciana va dir que "aquest Nadal ja és per a sempre". I una altra, en veure que el Pare Nadal li donava el regal que ella esperava no va poder contenir les llàgrimes d'alegria. També l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va voler saludar els assistents abans del dinar i va recordar que el millor regal que dona Sant'Egidio és l'amistat, l'amistat de veritat.

Arreu del món més de 240.000 persones van seure al voltant de la taula per celebrar el Nadal amb la comunitat de Sant Egidi. "La generositat es difon", va afirmar Salas.