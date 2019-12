Actes a dojo per fer a Manresa aquest Nadal

La gran i diversa oferta d'actes nadalencs que s'ofereixen a Manresa durant aquests dies bé necessita un mapa per poder treure'n el màxim rendiment. Aquest és un recorregut per una programació que combina solidaritat i tradició amb il·lusió i informació pràctica.

Aquest dimecres ha tingut lloc el ja tradicional Dinar de Nadal de la comunitat de Sant Egidi, a l'església del convent de les caputxines gràcies a la col·laboració de més d'un centenar de voluntaris.

El dia de Sant Esteve comencen les representacions dels Pastorets al teatre dels Carlins. El públic trobarà un muntatge amb força novetats, començant pel manresà-santjoanenc Pere Font, que s'hi estrena com a director i que relleva Ivan Padilla. Continuant amb els actors que faran de Rovelló, Lluquet, Llucifer i Marta, que són nous, i acabant per algunes de les escenes. La durada no variarà respecte de la de l'any passat, quan va començar a les 6 de la tarda i es va acabar a les 8 del vespre i deu minuts amb la mitja part inclosa, mentre que abans durava fins a 3/4 de 9 del vespre.

Un altre plat fort de la programació arribarà també demà, dia de Sant Esteve, amb el Pessebre Vivent del Pont Llarg que es podrà visitar en sessions contínues de les 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre.

Una de les novetats d'aquest Nadal és que hi haurà escenes noves. Més de 300 persones, de les quals unes 200 són figurants el fan possible.

Parlant de pessebres, el Pessebre Vivent de Fals, un dels més arrelats de les comarques centrals, és el protagonista del pessebre monumental que s'exposa per Nadal a l'Espai 7 del Casino i que es pot visitar de dimarts a dissabte de 6 a 9 del vespre; els diumenges d'11 a 2 i de 6 a 9; i el dia de Nadal, Sant Esteve i Cap d'Any, de 6 a 9 del vespre. És una iniciativa del Grup Pessebrístic de Manresa.

Al teatre Kursaal

-Música: Òpera, de què vas? Marcel Gorgori ens presenta la tercera edició. Diumenge 29 de desembre, a les 18 h.

-Música: el concert de Cap d'Any amb la Unió Musical del Bages. El dijous, 1 de gener a les 19 h.

-Teatre per a infants: El meu primer Nadal al Kursaal, sobre les tradicions nadalenques. Els dies 27 i 28 de desembre, a les 16.30 i a les 18 h; el dia 29 de desembre, a les 10.30 i a les 12 h; el dia 2 de gener a les 16.30 i a les 18 h i el dia 3 de gener, a les 12 h, a les 16.30 h i a les 18 h.

-Titelles: Xim, de la Cia de Titelles de Lleida. El dissabte 11 de gener, a les 17.30 i a les 18.30 h.

-Gala Simeó Selga amb la màgia de Mag Lari. Dissabte 12 de gener a les 18 h.

Concert i espectacle

-Concert de Nadal al Museu de la Tècnica, el 28 de desembre a les 18.30 h, amb la participació de la Coral de la Font del Fil.

-Emociona't ... és un conte de Nadal ! Espectacle nadalenc, teatral i musical per a la inclusió intergeneracional i intercultural, amb més d'un centenar de músics i cantaires a l'escenari. Divendres 3 de gener, a les 20 h al Teatre Conservatori.

Activitats a la plaça Major

-Dissabte a 1/4 de 6 de la tarda arribarà el Príncep Assuan a Crist Rei i partirà cap a la plaça Major en cotxe descobert acompanyat d'un seguici musical. Amb motiu de la seva estada:

-Diumenge 29, de 18.00 h a 18.30 h: concert de Cercaviles i Nadales a càrrec de l'Escola de Gralles dels Geganters de Manresa i tallers de circ de 18 a 20 h.

-El dilluns 30: tallers de cal·ligrafia àrab i màgia a la cua del Príncep Assuan, de 18 a 20 h.

-El dimecres 1: tallers de circ i màgia a la cua del Príncep Assuan, de 18 a 20 h.

-El dijous 2 de gener: tallers de cal·ligrafia àrab, de 18 a 20 h; i les actuacions l'Escola de Dansa del Casal Cultural Dansaires Manresans, de 18 a 19 h, i dels grups grups Esclop, Barretina i Juvenil de l'Escola de Dansa de l'Esbart Manresà, de 19 a 20 h.

-El divendres 3 de gener : taller de circ de 18 a 20 h; de 18 a 18.45 h, tindrà lloc "Una història de Nadal", un espectacle de teatre musical i dansa per a infants a càrrec d'Expressa't, Teatre & dansa i de 19 a 20 h una ballada de swing.

-El dissabte 4 de gener: taller de circ de 18 a 20 h; de 18 a 19 h concert de nadales amb alumnat de l'Esclat i de 19 a 20 h nadales i gospel amb Esclat Gospel Junior.

Fins al final

El 5 de gener reblarà el clau de la programació nadalenca la tradicional Cavalcada de Reis. I també cal recordar que es pot anar a patinar fins al 12 de gener a la pista de gel instal·lada a la plaça sant Domènec.

Més enllà d'aquesta data es podrà assistir encara a la versió dels Pastorets interpretada pels joves del Casal Familiar Recreatiu al renovat teatre dels Carlins, el 18 de gener, a les 6 de la tarda.