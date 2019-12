Entra en funcionament el nou punt de recàrrega de vehicles elèctrics als Trullols

Manresa disposa de dos nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. S'han posat en marxa al carrer Joan Fuster, a tocar del polígon dels Trullols. Té capacitat per carregar quatre vehicles alhora en mitja hora en funció de la bateria del cotxe. Els dos nous punts s'afegeixen al que ja hi ha al carrer Bertran de Castellbell, al costat de la UPC. Aquest, però, és de 20 quilowatts, mentre que els nous tenen una potència de 50.

El regidor d'Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa, David Aaaron López, va presentar ahir la instal·lació. Va assegurar que «ens encaminen cap al vehicle elèctric», i que «s'han de donar opcions cap a la transició dels vehicles d'emissions zero».

S'ha triat els Trullols per donar servei tant als usuaris de la ciutat com a aquells que estan de trànsit per Manresa i que necessiten car-regar la bateria. D'aquesta manera no han d'entrar a la ciutat.

El nou punt estarà disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l'any. Disposen dels tres tipus de connectors més habituals a Europa. A través d'una pantalla tàctil es posa en marxa la càrrega. S'activa amb una targeta que es pot recollir a les oficines d'atenció ciutadana (OAC) de l'Ajuntament. També es podrà activar l'aparell amb una aplicació de mòbil anomenada Evcharge.