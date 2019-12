Manresa acomiada Josep Rueda, un «servidor públic»

Amb la cançó Mediterráneo de Joan Manuel Serrat i My way de Frank Sinatra va començar i acabar ahir el funeral per l'activista social, polític i sindical Josep Rueda, que durant gairebé 40 anys va presidir l'Associació de Veïns de la Font dels Capellans. Rueda va morir dilluns als 74 anys. En feia 18 que tenia un càncer i, recentment, problemes respiratoris.

La sala Montserrat de Fontanova es va omplir de gom a gom per acomiadar Rueda. Va ser una cerimònia laica durant la qual van intervenir l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i Xavier Puertas, en nom de l'Associació de Veïns de la Font.

Junyent va remarcar tres aspectes de Rueda. «Va ser un lluitador que va defensar aferrissadament allò en què creia». També la seva trajectòria i «que ha estimat molt i s'ha fet estimar. Alguns, modestament, hem après al seu costat». Segons va dir Junyent, «exigia i demanava per a la Font, per a la seva gent i per a la ciutat, i ho feia amb traça». Puertas, per la seva banda, va parlar en nom de l'entitat veïnal de la Font. «Va lluitar per la qualitat del barri i de les seves persones». Passat festes la Font dels Capellans li retrà homenatge.

Durant la cerimònia es va repassar la seva trajectòria vital: el seu activisme sindical i polític, i sobretot social. «Va ser un servidor públic», segons es va assegurar. També hi va haver un record per la seva parella durant més de 30 anys, Andreu Hernández, emocionat a primera fila, i els seus fills i la seva família. Rueda i Hernández van ser la primera parella que es va casar a Manresa un cop es va aprovar la llei de matrimonis homosexuals. «Va tenir la valentia d'expressar el seu amor per l'Andreu en uns moments gens fàcils. Va ser pas decisiu en la seva vida». «Ara ha marxat, i ho ha fet dominant els seus darrers compassos».

Josep Rueda va néixer a Almeria el 6 d'octubre del 1945. Va arribar a Manresa quan tenia 9 anys. El 1978 va entrar com a vocal a l'Associació de Veïns de la Font dels Capellans, i al principi dels anys 80 en va ser escollit president. Va ocupar el càrrec fins al març del 2017. Fa dos anys va rebre la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic i la Menció Actius Socials dels premis Regió7.