? La 34a edició del saló de la infància i la joventut obrirà portes divendres al complex del Vell Congost de Manresa i fins al 4 de gener es podrà visitar de les 4 de la tarda fins a 2/4 de 9 del vespre (exceptuant el dia 31 de desembre que l'horari serà de 4 a 8 del vespre). El certamen torna amb una oferta lúdica integrada per més d'una trentena d'activitats adreçades a infants i joves d'entre 3 i 12 anys i espais intergeneracionals com el Campi Xics pels menors de 3 anys. A l'exterior hi haurà karts infantils i elèctrics, circuit de bicicletes, parc d'aventura amb tirolina, 'food trucks' i espai per menjar i l'atracció de jumping. El Saló està organitzat per l'Associació Campi qui Jugui, que està formada per voluntaris vinculats al món associatiu.