El Campi qui Jugui s'estrena amb cues en l'edició dedicada a les tradicions del Bages

La 34a edició del Campi qui Jugui de Manresa s'ha estrenat aquesta tarda de divendres amb cues. S'ha notat que les famílies l'esperaven amb candeletes perquè, malgrat el fred que fa, s'han esperat estoicament fins que han pogut entrar. Hi havia cua a primera hora, a les 4, quan han obert les portes, i n'hi havia a quarts de 6 de la tarda. El saló de la infància i la joventut, amb una oferta lúdica de més d'una trentena d'activitats adreçades a infants i joves d'entre 3 i 12 anys, obre cada dia de 4 a 2/4 de 9 del vespre, llevat del dia 31 de desembre, que tancarà mitja hora abans.





Hi ha un laberint que figura que és una mina, una pista americana (castell), tallers de maquillatge i per fer de forner, fer un teler reciclat, una pintura rupestre, construir una tina i personalitazar una xapa; la ludoteca, el joc de construcció Kapla i un room escape amb quatre elements de Manresa de protagonistes.





Per segon any consecutiu, l'espai del conte del Campi qui Jugui acollirà el taller Xup xup de contes organitzat pel Servei d'Atenció Integral (SAI) LGTBI de Manresa i pel Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) Montserrat Roig. Enguany s'han organitzat dues sessions que es duran a terme el dilluns 30 de desembre i el divendres 3 de gener a les 5 de la tarda.



El taller estarà dinamitzat per G de gata, de Gates Gatunes (encisadora de paraules) que presentarà i dinamitzarà un conjunt de relats on bruixots, ingredients màgics, elefants i personatges estrambòtics, portaran el gaudi als infants a l'hora que els farà reflexionar i sensibilitzar al voltant de la igualtat i la diversitat de gènere. Aquesta tarda de divendres qui hi ha explicat contes ha estat Manel Justícia (Manelutti), que ha fet les delícies petits i grans i que també farà ballar la quitxalla en una 'disco' feta a la seva mida.





Gràcies al Club Patí s'oferireix l'oportunitat de practicar l'hoquei. A més a més, els infants i joves poden endinsar-se en el món de la guerra dels Matiners d'Avinyó amb Matiners a la lluita, també poden gaudir d'un espai de jocs gegants: Mikado, Quatro, Mister Mind, videojocs, futbolí, pilotes boges... i un molí d'aigua per fer girar les sínies.

La gran acollida de les activitats dirigides a infants de 0 a 3 anys ha fet que s'habiliti una zona específica per ells: Campi Xics (a l'espai Judo) que acull l'espai Microxics amb piscines de boles, jocs simbòlics... els inflables i el corral d'en Pau on podran jugar amb elements de psicomotricitat en forma d'animals fets d'escuma.



A l'exterior hi ha infantils i elèctrics, circuit de bicicletes, parc d'aventura amb tirolina, food trucks i espai per menjar i l'atracció de jumping per poder saltar.







Un certamen que se celebra des del 1985



El Saló de la Infància està organitzat per l'Associació Campi qui Jugui, que està formada per voluntaris vinculats al món associatiu, l'educació en el lleure, la pedagogia i la docència; i té la col·laboració d'institucions públiques i privades i el suport de l'Ajuntament de Manresa. Se celebra de forma ininterrompuda des del 1985, inicialment al Palau Firal de Manresa, i des del 2013 al Complex Vell Congost.



Enguany, el fan possible 60 monitors més dues persones a la taquilla i dos porters que hi aporta el CAE, que va guanyar el concurs organitzat per l'Ajuntament. És el segon any que hi posa els monitors. A més a més, aquesta vegada també gestiona la part de les entrades a la taquilla.