L'edifici del Coro de Sant Josep, en ple Centre Històric, recupera l'esplendor

L'edifici del Coro de Sant Josep, al carrer Na Bastardes de Manresa, té un deliciós aire decadent. A final del segle XIX i fins ben entrat el segle XX va ser un referent de la vida associativa i cultural de Manresa. Ara la façana ha recuperat l'esplendor de fa més de cent anys gràcies a l'Ajuntament. A l'interior conserva una sala de ball que en el seu temps va ser mítica, un teatre i el bar. Durant un temps hi va haver la discoteca Vestales (així es deia el carrer Na Bastardes abans), i actualment és la seu del Grup Sardanista Dintre el Bosc. L'entitat manté dempeus i amb dignitat un edifici històric. Va ser la seu de la Societat Coral de Sant Josep. D'aquí el nom de Coro de Sant Josep.

L'entrada pel Na Bastardes aboca directament a la sala gran de la casa. Crida l'atenció per les seves dimensions, per l'escenari que hi ha en un dels extrems i, sobretot, pel mosaic del terra. És l'original, tret d'algunes clapes on ha desaparegut a causa del pas del temps i de les trepitjades rebudes. Al sostre hi ha plaques que amaguen una coberta amb un entramat de fusta i una mena de rosetons que es podien obrir amb un sistema de politges que deixaven entrar llum natural al teatre i que donen singularitat a l'edifici. Una ferma porta de fusta dona pas a la sala del bar, on encara es conserva la barra. Dintre el Bosc ha arreglat l'espai fa poc i ha intentat recuperar-ne l'aparença original. Net i blanc, al sostre hi ha rosetons que ara tornen a semblar nous.

L'edifici es va construir entre el 1845 i el 1849. Els primers anys es coneixia com a Casino Manresà. El 1876 hi va obrir el teatre Novedades i el 1877 la Societat Coral Sant Josep va llogar el local. Durant anys es va utilitzar com a sala de ball. El 1957 s'hi va estrenar la primera Innocentada de Manresa d'Agustí Soler i Mas. L'edifici va acollir l'Acadèmia Central i, als anys 60, la discoteca Vestales, de la qual encara queden vestigis. El 1988 s'hi va traslladar el Grup Sardanista Dintre el Bosc. Més tard van fer un cop de cap i van comprar l'edifici. Montserrat Sala i Rosa Serra, de Dintre el Bosc, comenten que l'edifici té molta història però que no és prou conegut.

La colla assaja al local i fa les activitats pròpies d'una entitat cultural. Fa temps va arreglar la façana del carrer Fontanet. Un dels pròxims objectius és el sostre de la sala gran i també l'entrada principal. «Però tot són molts diners».