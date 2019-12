El pessebre del Pont Llarg atrau més de 2.700 persones en un any ple de canvis

Les fogueres escampades al llarg de tot el pessebre vivent del Pont Llarg de Manresa van ajudar ahir a fer passar al fred als figurants i també als visitants. Més de 2.700 persones el van visitar ahir durant una representació que va començar a les 6 de la tarda i es va allargar fins a 2/4 de 9 del vespre. Organitzat per la parròquia de la Mare de Déu de l'Esperança de la Mion, utilitza les eres de les cases de pagès de l'inici del camí del Poal i els arcs de l'aqüeducte del Pont Llarg com a principals escenaris per a la recreació del pessebre. Ja s'ha convertit en un dels principals reclams de les festes de Nadal de Manresa.

El pessebre vivent va tenir, enguany, diverses novetats, com nous decorats per recrear, amb la màxima fidelitat possible, les cases de la gent humil de l'antiga Galilea. També es va mostrar com es conservaven els aliments en aquella època. Així, una de les primeres escenes que es van trobar ahir els visitants era com es fumava el peix o, una mica més enllà, com s'enterraven tines per conservar millor el vi. A continuació apareixia l'hostal, en un punt on habitualment hi havia l'establia i l'escena del naixement. En aquesta edició es va desplaçar pràcticament al final, en una esplanada una mica elevada que permetia contemplar la imatge i també l'adoració dels Reis.

A l'era de cal Ti es podia veure el palau d'Herodes, un casament jueu, artesans, prestamistes o l'escena de l'anunciació de Maria. Més enllà, seguint el circuit marcat per l'organització, hi havia el campament dels romans amb els Armats; i en una altra era, escenes de la vida quotidiana, igual que sota els arcs il·luminats de l'aqüeducte. Més de 300 persones, 200 de les quals van fer de figurants, fan possible el pessebre vivent del Pont Llarg per Sant Esteve.