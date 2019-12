Tomben l'estelada i el pal de la plaça 11 de Setembre

La plaça 11 de Setembre de Manresa torna a estar sense estelada. Aquesta vegada no només hi falta l'ensenya sinó també el pal. Dilluns el pal era a terra i va ser retirat per l'Ajuntament, que assegura que passat festes el reposarà.

Es tracta d'un nou episodi dels viscuts a la plaça 11 de Setembre, que per acord de ple llueix una estelada en solitari sense tenir al costat cap altra bandera. L'estelada ha estat sostreta més de mitja dotzena de cops, i de vegades els actes vandàlics han fet que el pal hagi estat sol durant setmanes, sense l'ensenya.

Tard o d'hora es reposa per complir el mandat del ple municipal del 2012, que va aprovar col·locar-la i també que presidís la celebració de totes les Diades a la mateixa plaça.

L'estelada ha estat sostreta diverses vegades tot i que s'havien aplicat mesures per intentar dissuadir qui intentés fer-ho. Un dels cops es va penjar el mateix dia de la Diada a primera hora del matí i es va col·locar una extensió al pal d'un metre de llargada perquè no s'hi pogués arribar amb tanta facilitat amb una escala. Tanmateix un grup d'ultres va sostreure l'estelada durant la matinada utilitzant una perxa.

Un dels cops ultres bagencs s'hi van enfilar a pols i van arrancar l'estelada. L'Ajuntament va reposar l'estelada i va untar el pal amb una mena de greix per evitar que ningú s'hi enfilés. Però també va tornar a desaparèixer. Un altre cop un grup d'ultres va agredir una colla d'independentistes que els van recriminar les accions.