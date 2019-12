El bus urbà rebaixa prop de deu euros la T-mes i encareix prop d'1 euro la T-10

A partir de l'1 de gener, els usuaris del bus urbà que utilitzen targetes multiviatge notaran canvis substancials. La T-mes, un títol unipersonal que permet fer viatges il·limitats durant 30 dies consecutius després de la primera validació, passarà de costar 42,20 euros a 32; es redueix el preu un 24%. En canvi, la T-10, una targeta multipersonal amb transbordament gratuït entre línies per fer deu viatges, s'apuja prop d'un euro; de 8,15 passa a 9,10; costarà un 11% més. El bitllet senzill no varia. Es manté en els 2 euros.

El regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López, i el director d'Explotació de Manresa Bus, Francisco Ledesma, van avançar, ahir, els canvis de tarifes després de regalar 50 targetes als usuaris que van pujar a dos autobusos que van fer parada al carrer d'Àngel Guimerà. L'objectiu era celebrar que es va arribar al viatger 2.200.000 d'aquest 2019. 49 viatgers van rebre una T-2 per fer dos viatges de franc. La sort va fer que Mònica Morejón, de 27 anys, que viu al carrer del General Prim, fos l'escollida per endur-se tres targetes T-mes per anar amb el bus urbà tres mesos de franc. La jove es va mostrar molt contenta amb l'inesperat regal.



A tocar del rècord de viatgers

Bus Manresa compta acabar l'any amb uns 2.214.000 usuaris, que és la segona xifra més alta des del 1985, només superada per la del 2008 (2.246.557). López va celebrar «la tendència a l'alça i la recuperació del servei de bus tal com estava en els seus millors moments». Va posar com a exemple que el dimecres 17 de desembre es va superar el rècord d'usuaris en un dia (comptabilitzant totes les línies) i es va arribar a 10.047. A nivell mensual, també va posar en relleu els increments aconseguits. L'octubre passat hi va haver 215.191 usuaris, molt a prop del rècord absolut (218.155, d'octubre de 2008), i el maig i el novembre es van superar per primer cop a la història en aquests mesos els 200.000 usuaris (208.730 el maig i 202.294 el novembre).

El regidor va remarcar que l'objectiu és mantenir la tendència a l'alça amb els ajustaments que siguin necessaris en alguna línia. Ni ell ni Ledesma, però, no els van concretar. Tots dos van insistir a l'hora de defensar la importància del carrer Guimerà per al bus urbà. López va apuntar que si es va escollir aquesta parada per celebrar el viatger 2.200.000 va ser perquè «és la més important de la ciutat en nombre de càrregues i de descàrregues». Just l'any vinent s'haurà de decidir si l'illa de vianants d'aquest vial es farà mantenint-hi el pas del bus o no.

Ledesma també es va mostrar molt «satisfet de la utilització que tenim del servei. Els usuaris estan responent als reforços que hem fet i als serveis addicionals», va assegurar. Ell va aportar com a dada que el mes de desembre d'enguany, fins al dia 26 a la nit, hi havia un 17% més d'usuaris que en el mateix període del 2018.



La «targeta del futur»

Quant a les tarifes per al 2020, López va comentar que, malgrat que el bitllet senzill es mantingui en els 2 euros, «no vol dir que no ens plantegem fer campanyes a 1 euro», com ja s'ha fet enguany. Va dir que l'increment de la T-10 s'ha fet seguint el criteri de l'ATM, si bé continua estant per sota del bitllet senzill perquè cada viatge costa 0,91 euros. Pel que fa a la T-mes, va admetre que «és la nostra aposta com a targeta del futur» per tal de premiar els usuaris més fidels. Ledesma va dir que «és la rebaixa més important dels darrers anys».

També hi ha la targeta T-bonificada que poden utilitzar jubilats i altres col·lectius. Té una taxa de 12 euros de realització i renovació anual i l'utilitzen més de 3.000 persones de la ciutat. I la targeta de dos viatges T-2 (1,80 euros), d'ús promocional i de venda en establiments que la vulguin utilitzar com a obsequi en les seves compres. Tots els títols es venen en estancs i activitats autoritzades repartits per tota la ciutat.