La Caixa valora una reorganització que podria tancar l'oficina de la plaça Major

CaixaBank valora una reorganització de les seves oficines que podria acabar amb el tancament de l'oficina de la plaça Major de Manresa, però hi deixaria en funcionament el caixer automàtic.

Fonts de l'entitat financera han explicat que la propera obertura a l'edifici de can Jorba d'un Centre Business pensat per a microempreses, comerços i autònoms, a la planta baixa, i un Centre d'Empreses per prestar serveis a empreses de la Catalunya Central que facturen més de dos milions d'euros, a la primera planta, més altres modificacions que s'estan analitzant podrien donar com a resultat el tancament de l'oficina de la plaça Major, que fa xamfrà amb el carrer Sant Miquel, però «la decisió no està tancada».

Sigui com sigui, l'entitat financera ha assegurat que es comunicarà a tots els clients de l'oficina quina serà la decisió final.

Pel que fa a l'obertura dels nous serveis financers de can Jorba, les obres començaran després de festes. El servei de comunicació de l'entitat ha explicat que el fet que can Jorba sigui un edifici patrimonial alenteix el procés i no es faran nous canvis fins que les instal·lacions de can Jorba funcionin.