El Campi qui Jugui estrena 34a edició amb 1.353 persones i cues per entrar

1.353 persones van passar, ahir a la tarda, pel Complex Vell Congost en la primera jornada del Campi qui jugui, que enguany arriba la 34a edició. Dedicat a les festes i les tradicions del Bages, el saló de la infància i la joventut de Manresa es va estrenar amb cues durant una bona estona.

El Campi tindrà fins al proper 4 de gener una oferta lúdica amb més d'una trentena d'activitats adreçades a infants i joves d'entre 3 i 12 anys. Obre cada dia de 4 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, llevat del dia 31 de desembre, que tancarà mitja hora abans.

Enguany, les principals novetats són un gran escenari central per acollir-hi les actuacions (avui hi ha la del Casal Cultural Dansaires Manresans) i l'estrena d'un espai per experimentar amb la realitat virtual adreçat als nanos a partir de 12 anys. Hi ha jocs per triar i remenar, es pot aprendre a fer de forner, hi ha un room escape sobre Manresa, un espai per practicar l'hoquei, un laberint, una pista americana en format castell... A l'exterior, hi ha karts infantils i elèctrics, circuit de bicicletes, parc d'aventura amb tirolina, food trucks i una atracció per saltar. Per als més menuts de casa (de 0 a 3 anys) s'ha reservat l'espai de judo.

Organitzat per l'Associació Campi qui Jugui, el saló dona feina a 64 persones. Se celebra des del 1985. Inicialment, al Palau Firal, i des del 2013, al Congost.