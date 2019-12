L'Ajuntament sospesa que el Sant Pau pugui tornar a jugar a futbol al seu barri

Un objectiu prioritari per al barri manresà de Sant Pau és aconseguir que l'espai de l'antic camp de futbol es reactivi per a l'equip del barri, ja que el club ha de jugar en un altre barri mentre té un camp de futbol i unes instal·lacions, tot i que no estan en condicions de ser utilitzades. L'Ajuntament sospesa recuperar el camp però encara no ha decidit si fer-ho o no.

El regidor d'Esports, Antoni Massegú, va explicar al ple municipal, a preguntes de Fem Manresa, que el camp municipal de futbol de Sant Pau va passar a ser considerat zona verda en comptes de zona esportiva el 2017 amb l'aprovació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) «sense cap al·legació en contra per part de ningú, ja que era un camp de futbol que no es feia servir».

Massegú, però, va afirmar que els darrers temps, tenint en compta l'estat en què es troba l'espai i que la Unió Esportiva Sant Pau va tornar a engegar l'activitat, la regidoria d'Esports està «buscant pressupostos per saber quant costaria, en el cas que el planejament ho permeti, que allà s'hi pugui tornar a jugar a futbol de manera federada».

Massegú va explicar que «a hores d'ara sabem que desbrossar tot el camp ens valdria prop de 5.500 euros, col·locar sauló prop d'11.000, i estem pendents de valorar quant costaria col·locar una malla al talús de la carretera per tal que no caiguin pedres, ja que la que hi ha està molt malmesa i deteriorada».

També s'analitzarà «quant valdria condicionar els vestidors així com altres millores que s'hi han de fer».

El regidor d'Esports va dir que n'havia parlat tant amb el club com amb l'associació de veïns tot deixant clar «que el tema no és senzill, perquè tenim molts condicionants, com són el planejament urbanístic, el fet que l'entitat tingui dos equips –un de veterans i un primer equip– i que al barri hi hagi molt poca massa crítica de nens i nenes per poder formar equips de futbol base».

Va insistir que també cal tenir en compte «el que des de l'àrea d'Urbanisme i el govern de la ciutat s'hi vulgui fer definitivament com a zona de lleure. Aquests són aspectes que haurem de tenir en compte a l'hora de prendre una decisió i establir uns terminis, en cas que sigui possible».