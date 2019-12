La primera fase de les obres a Fàbrica Nova supera el moviment de terres

Aquesta setmana es compleixen tres mesos de l'inici de les obres de més envergadura dels darrers anys que es porten a terme a Manresa. Són les de la urbanització de la Via de Sant Ignasi, plaça del Remei i l'avinguda Bertrand i Serra. D'envergadura tant des del punt de vista econòmic, amb una inversió de 3,3 milions d'euros; com pel termini d'execució, un any mig; i, sobretot, per la seva significació. Per primera vegada s'ha entrat a treballar dins el perímetre de Fàbrica Nova, aïllat des de fa 10 anys quan va fer fallida el projecte de fer-hi habitatges, un centre comercial acompanyat d'un aparcament subterrani i habitatges, a més a més d'ampliar la zona verda del parc de Sant Ignasi.

Aquests tres primers mesos d'obres han permès visualitzar com serà la nova avinguda Bertrand i Serra, un dels elements més destacats de la intervenció, que quedarà directament connectada amb el carrer Sant Joan d'en Coll. D'aquesta forma es generarà un recorregut paral·lel a la carretera de Vic per recórrer la ciutat de sud a nord.



Execució de serveis

Els primers mesos d'obres s'han centrat principalment en el moviment de terres i enderrocs com el del mur que fins ara hi havia al llarg de bona part de la Via de Sant Ignasi i Bertrand i Serra. Actualment s'està duent a terme la fase d'execució de serveis, segons explica l'Ajuntament de Manresa. Ja s'han executat els treballs de clavegueram, la xarxa de telecomunicacions i l'elèctrica. Passat festes es faran les que falten, que són les de l'aigua i el gas.

La previsió de les obres és que durant el mes de gener es comenci a col·locar la vorada i el mur que defineix l'espai a urbanitzar en aquesta fase del projecte. Això, segons l'Ajuntament, donarà una visió més clara de com quedaran distribuïts els espais per a vehicles i els dels vianants. Precisament guanyar lloc per als vianants és un altre dels objectius de l'obra. Un dels elements més destacats del projecte és la reconversió de la plaça del Remei, fins ara un aparcament desordenat, en una zona verda que es perllongarà fins a la carretera del Pont de Vilomara, davant els habitatges de Fàbrica Nova.

La maquinària pesant d'obres va tornar a entrar a Fàbrica Nova la tercera setmana de setembre. Entre aquesta també hi ha una matxucadora per poder reciclar tota la runa neta de l'obra. S'hi estarà fins al gener. El material que trinxa s'utilitza per omplir rases o en capes de ferm, sempre que compleixi les característiques mínimes exigides.

La primera fase de les obres, l'actual i que afecta la banda dels carrers a tocar de Fàbrica Nova i d'una part de la plaça del Remei, durarà entre sis i set mesos. Ara, doncs, seria al seu equador. No ha comportat alteracions en el trànsit perquè es treballa bàsicament dins el perímetre de Fàbrica Nova.



La segona fase, 9 mesos més

En la segona fase del projecte sí que n'hi haurà, de canvis i restriccions de circulació, que encara no s'han anunciat. Serà el moment que els treballs es traslladaran a la zona que falti de la plaça del Remei i a la Via de Sant Ignasi en direcció a les piscines municipals per empalmar amb el sector que s'ha renovat recentment. Aquesta segona fase durarà 9 mesos més.

El projecte té un pressupost de 3,3 milions d'euros. Criteria Caixa, propietària de bona part de Fàbrica Nova, assumeix el cost de les obres de la calçada i la vorera més propera a la fàbrica i un 80 % del cost de la plaça del Remei. En total aporta 2,7 milions d'euros. Les voreres de la banda dels habitatges i un 20 % de la plaça, poc més de mig milió d'euros, van a càrrec de l'Ajuntament i de contribucions especials que paguen els veïns.