El Príncep Assuan arriba a Manresa i recull les primeres 850 cartes dels nens

Nervis i molta emoció. Infants de Manresa esperaven, impacients, avui, des d'abans de les 5 de la tarda, al Príncep Assuan, que va arribar a 1/4 de 6 de la tarda a la plaça de Crist Rei. Fins al proper 4 de gener l'emissari reial estarà cada tarda -excepte la del dia 31- a la plaça Major des de 2/4 de 6 fins a les 8 del vespre. Fonts de l'Agrupació Cultural del Bages van situar en més de 850 cartes les cartes recollides el primer dia. Quan el missatger reial va arribar, acompanyat dels seus patges, els infants van acostar-se a saludar-lo i, fins i tot, a fer-li petons i abraçades. Minuts més tard, va començar una ruta a peu en direcció a la plaça Major.

El seguici, encapçalat per una xaranga que va fer l'acompanyament musical amb nadales, va començar el recorregut a Crist Rei, seguint pel carrer d'Àngel Guimerà, la plaça de Sant Domènec, el carrer del Born i la Plana de l'Om, el carrer Sant Miquel. Finalment, va culminar a la plaça Major.

La cercavila del carter reial va estar acompanyada en tot moment d'una cua de gent, bàsicament de famílies amb canalla petita. Tanmateix, botiguers i gent que passejava pel carrer s'aturaven per contemplar i rebre l'emissari dels Reis d'Orient. També van gaudir del seguici alguns veïns des dels seus balcons.

A mesura que la cercavila anava avançant, es van anar sumant cada cop més famílies per acompanyar l'emissari a la destinació final, a la plaça de l'Ajuntament.

Allà, ja l'esperaven un centenar de persones que feia prop d'una hora que feien cua per ser els primers a donar-li la carta amb tots els seus desitjos.



L'arribada a la plaça Major

La regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo, va rebre el Príncep Assuan i va fer una breu introducció recordant que «Manresa és una ciutat d'acollida, que estima al Príncep Assuan i que, any rere any, li dona la benvinguda».

A continuació, el missatger reial va adreçar-se a tots els infants de la plaça que, juntament amb les seves famílies, superaven les 200 persones. En el seu petit discurs, va agrair la «cada vegada més càlida i acollidora rebuda a la ciutat de Manresa» i va voler recalcar que els desitjos que els infants li donessin per als tres Reis d'Orient no només havien de ser materials -joguets, roba o altres articles- sinó que «també havien de ser desitjos que no es poden escriure perquè estan guardats a dins dels vostres cors».

D'aquesta manera, el primer dia de recollida de cartes es va donar per inaugurat i els primers infants, impacients i emocionats, van començar a pujar les escales del petit escenari que es va muntar per a l'ocasió (i que hi serà fins al proper dia 4 de gener).L'emissari no va parar de rebre cartes fins a les 8 del vespre, quan es va donar per acabada la primera de totes les recollides de cartes que farà fins a dissabte que ve.

Com aquest dissabte, al llarg de tota la setmana entrant hi haurà, cada tarda, el Príncep Assuan i dos patges reials que l'ajudaran a recollir les missives dels infants a la plaça Major, on aquest dissabte ja es van començar a habilitar espais de jocs perquè la canalla pugui esprémer al màxim aquesta experiència. En aquest espai es duran a terme un seguit d'activitats lúdiques i culturals, així com jocs tradicionals i actuacions musicals i de dansa.

La cavalcada de Reis

L'endemà d'haver marxat el príncep, el dia 5 de gener, els Reis d'Orient arribaran a Manresa per fer realitat els desitjos dels nens i nenes. L'arribada de Ses Majestats serà a les 6 de la tarda i faran un recorregut que anirà de la Muralla de Sant Francesc a la plaça Major, passant per la Muralla de Sant Domènec, el carrer de Guimerà, el Passeig de Pere III, la Bonavista, la carretera de Vic, la muralla del Carme, la plaça de Sant Domènec, el carrer del Born, la Plana de l'Om i el carrer de Sant Miquel.