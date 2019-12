L'auge dels hàbits saludables converteix el rellotge per fer esport en el regal estrella

Els establiments d'electrodomèstics de Manresa constaten, aquestes festes, que els nous adeptes a estils de vida saludables utilitzen la tecnologia per consolidar els seus hàbits. Molts clients compren rellotges per fer esport, que utilitzen els corredors, com a regal. És un dels productes que més estan venent de cara als Reis, fins al punt que els responsables de les botigues consultats estan esperant rebre'n més els propers dies perquè s'estan exhaurint a les prestatgeries.

«Fins ara eren esportistes, però aquest Nadal s'hi han interessat clients de tot tipus, i de moltes edats. Fins i tot hi ha fills, adults, que l'han comprat als seus pares, ja grans, per inculcar-los més l'hàbit de caminar. Ja fa temps que en tenim a la venda, i tot va començar de mica en mica. Però darrerament hi ha una compra massiva d'aquests rellotges», explica Mario Márquez, d'Electrodomèstics Márquez. El propietari d'aquest establiment té clar que al darrere «hi ha l'auge de l'activitat física i la pràctica de l'esport a totes les edats».

Una de les claus de l'èxit, aquestes festes, del rellotge esportiu és que se'n troben molts models de preus molt diferents. «N'hi ha molts que costen menys de 100 euros i, per tant, és un producte ideal per regalar. Fins i tot n'hi ha que tenen un cost d'uns 20 o 30 euros», afegeix el responsable de la botiga. «Des de la crisi, ara fa més de deu anys, es prioritzen els regals d'un preu inferior a 100 euros. Qui vol un aparell d'un preu elevat no espera a les festes i el compra quan el necessita», afirma.

A Electrodomèstics Miró de Manresa n'han exhaurit alguns models i estan esperant rebre'n més perquè hi ha més clients que en demanen. El rellotge compta els quilòmetres, les pulsacions de qui corre i els objectius diaris assolits. «Com més car, més prestacions, i n'hi ha que tenen GPS, permeten enviar missatges i fins i tot trucar», explica Pere Vila, venedor de l'establiment manresà.

Hi ha altres productes que estan funcionant com a regal aquestes festes, com els auriculars sense fils. «Són regals que es venen molt perquè tenen preus assequibles», afegeix. Productes que l'any passat es van convertir en les estrelles, aquest any no han estat tan empaquetats com a regals. «El patinet elèctric no està funcionant tan bé com en altres ciutats similars, tot i que hi ha clients interessats. Suposem que l'orografia de Manresa, amb molts pujades i baixades, en dificulta l'ús massiu», explica l'empleat de Miró. Els robots aspiradora, que fa un any van entrar a moltes llars per primer cop durant les festes nadalenques, aquest Nadal han quedat en un segon pla.



Joguines de cine

Si l'any passat a la botiga Gran Joguiba, de Manresa, un dinosaure gegant donava la benvinguda a les famílies, aquest cop el primer que veuen els clients són les nines de la princesa de Frozen. Disney ha demostrat un cop més que els seus personatges tenen vida més enllà del cel·luloide i que es poden convertir en el regal ideal per als nens. «Aquest any s'ha estrenat la segona part de Frozen i la nina del personatge protagonista té molt èxit», explica una de les responsables de l'establiment, Anna Farrés.

Mentre que Frozen ha tingut molt èxit, les joguines de Star Wars, la saga intergalàctica que acaba d'estrenar la seva darrera pel·lícula, no crida tant l'atenció de les famílies. De fet, les naus espacials de la saga cinematogràfica només ocupaven una prestatgeria, a diferència de les nines de Frozen.

L'afluència de clients als establiments de Joguiba ha augmentat des de l'inici de les festes nadalenques i divendres els responsables estaven sorpresos de la quantitat de famílies que estaven comprant. «Encara que hi hagi campanyes per incentivar les compres de Nadal moltes setmanes abans, com el Black Friday, moltes famílies venen a comprar els regals els dies abans de les dates assenyalades», explica Farrés.

Les nines interactives Bellies, dinosaures, Playmobils, les batalles de Bleyblade i els personatges de Superzings també estan funcionant molt bé entre els nens, i molts ja han fet la carta als Reis demanant alguna d'aquestes joguines. La fàbrica Slime (amb la qual els nens poden jugar amb una massa elàstica) i els jocs de taula també es venen a les botigues.

Joguiba farà balanç un cop acabi la campanya nadalenca, però asseguren que el volum de negoci no serà inferior al de l'any passat. De fet, el sector de la joguina és optimista i espera créixer aquest Nadal a escala estatal.