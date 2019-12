Les cases rurals del Berguedà registren el 100% d'ocupació per donar la benvinguda al 2020

Les cases rurals del Berguedà s'han omplert aquest Cap d'Any. El 100% dels allotjaments d'agroturisme estan ocupats i molts tenen la reserva feta des d'abans de l'estiu. «En els darrers mesos han trucat clients que volien reservar la casa rural. Ja anaven amb antelació, però per aquestes dates tan assenyalades, molts clients ja havien guardat places abans del setembre», explica el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Jordi Pellicer.

Amb un centenar de cases rurals, i unes 800 places, el Berguedà és una de les comarques de Catalunya on n'hi ha més i on l'agroturisme està més arrelat. A més, és un bon Cap d'Any perquè el dia 31 s'escau en dimarts la majoria de clients, segons Pellicer, han llogat les cases també el cap de setmana, augmentant d'aquesta manera les pernoctacions per aquestes dates. «Cada quatre o cinc anys ens trobem amb aquestes dates tan propícies que fan incrementar les pernoctacions», afegeix Pellicer.

«Aquestes dates, els grups de client són grans i per aquest motiu no arriben tots de cop. Clients que es dediquen, per exemple, al sector comercial i que aquests dies tenen moltes feina, potser arriben dilluns o el mateix dimarts», afirma. Com que hi ha tanta demanda, els propietaris de les cases rurals poden oferir un paquet per diversos dies i solen llogar la casa a clients que només hi volen passar una nit. Els preus, a més, per Cap d'Any són més cars que la resta de l'any, i s'encareixen aquests dies, de mitjana, un 20%.

Pel Cap d'Any, els clients solen ser grups grans de clients, d'entre 15 i 20 persones. «Solen ser tres o quatre famílies a cada casa que venen amb els seu fills petits o adolescents a passar aquests dies. També hi ha grups de joves, però no és tan habitual», destaca. Els clients que hi van aquests dies són els més fidels, ja coneixen les cases on s'allotgen i alguns d'ells ja van reserven la casa un any per l'altre. Majoritàriament provenen de la zona metropolitana de Barcelona.

«Les cases rurals són ideals per a aquelles famílies que volen fer una festa amb els seus amics i que, a més, volen fer activitats a la natura o, simplement, estar tranquil·lament a l'allotjament tot descansant. El fet d'estar a menys d'una hora de cotxe de Barcelona també fa que molt clients de la capital catalana vulguin venir al Berguedà», explica el president de l'associació.

Els propietaris no només estan satisfets amb el Cap d'Any, sinó també amb la bona ocupació que hi va haver els dies de Nadal.