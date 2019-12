Concentració per la pau de la Comunitat de Sant Egidi el primer dia de l'any

El dimecres, dia 1 de gener, en ocasió de la 53a Jornada Mundial de la Pau, i manifestant el seu suport al missatge del papa Francesc "La pau com a camí d'esperança: diàleg, reconciliació i conversió ecològica", la Comunitat de Sant Egidi convida a començar l'any nou al carrer.

A Manresa, ha organitzat una concentració per un món sense guerra ni terrorisme a 2/4 de 7 de la tarda, a la Plana de l'Om, a la qual informa que s'han adherit nombroses associacions i organitzacions.

La comunitat ha manifestat la seva preocupació per les nombroses guerres que encara hi ha obertes i pel terrorisme que ha afectat Somàlia, el nord de Moçambic i diversos països del Sahel, com Nigèria, Burkina Faso, Mali i Níger, "dels quals es parla ben poc".



"Els que més pateixen són els pobres, que tenen dret a la pau a través del diàleg i la reconciliació. Però hem d'ocupar-nos també de totes les terres ferides per l'explotació de la natura que esperen una conversió ecològica". Per això, "el primer dia de l'any organitzem marxes, manifestacions i iniciatives públiques a centenars de ciutats de tots els continents. En totes elles, començant per la de Roma, es recordaran els noms de tots els països on encara hi ha conflictes i violència".