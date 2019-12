Igualada tindrà la mateixa oferta festiva que fa un any

Igualada tindrà la mateixa oferta festiva per donar la benvinguda al 2020. És previst que la festa més concorreguda sigui la que hi haurà a Les Cotxeres i que, com cada any, està organitzada per l'associació juvenil La Coll@nada. Els organitzadors diuen que «es podrà gaudir d'una gran nit amb els punxadiscos PD Kompas, Dj Elles, PD Gambes i 3 de l'Ou». El preu é de 12 euros per als majors d'edat i de 10 per als menors.

A la capital de l'Anoia, també hi ha l'oferta privada de La Sala, al centre de la ciutat, i la Sunset, ubicada als afores del nucli urbà. Igualada tindrà una oferta molt similar a la dels anteriors anys.



Festes a altres poblacions

A part de les capitals de comarca, també hi ha revetlles populars a molts dels municipis de la Catalunya Central. Algunes de les festes de Cap d'Any solen ser molt concorregudes. És el cas de Navarcles, que donarà el tret de sortida a la gresca a 2/4 de 10 de la nit amb un sopar al teatre-auditori. El ball començarà a 2/4 d'1 de la matinada.

A Gironella espera acollir una de les revetlles més concorregudes del Berguedà al Local del Blat. De fet els organitzadors asseguren que hi tindrà lloc «la festa de referència de la comarca» i diuen que «hi haurà moltes novetats». En altres poblacions importants, com Martorell, hi haurà una revetlla popular a la sala teatre El Progrés a partir de les 9 del vespre.