L'Ajuntament recorda les normes de Trànsit per circular amb patinet per la ciutat

L'Ajuntament de Manresa ha iniciat els tràmits per modificar la vigent ordenança de circulació, per incloure-hi diversos aspectes en relació als patinets i la resta de vehicles de mobilitat personal (VMP). Mentrestant, el consistori vol recordar a la ciutadania les regulacions establertes per la Direcció General de Trànsit, entre les quals, per exemple, la prohibició de circular per voreres i el fet que els VMP estan sotmesos a les normes generals de circulació (semàfors, sentit de circulació, alcoholèmia, etc).

La Direcció General de Trànsit del Ministeri de l'Interior ha publicat una Instrucció, aquest mes de desembre, en la qual regula una sèrie de criteris sobre els vehicles de mobilitat personal (VMP), com ara els patinets, i la seva adequació a la normativa vigent:



Es defineixen els VMP (vehicles de mobilitat personal) com a vehicle d'una o més rodes, amb una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics i circular a una velocitat d'entre 6 km/h i màxima de 25 km/h.

Els VMP estan sotmesos a la disciplina viària de les normes generals de circulació (semàfors, sentit de circulació, estacionaments, conduccions negligents o perilloses, alcoholèmia, ús de telefonia mòbil, auriculars, etc...) i les infraccions seran denunciades amb els mateixos barems que la resta de vehicles.

Els VMP no podran circular per les voreres. Hauran de circular per la calçada, arrambats a la dreta, i en cas de calçades de vies de més d'un carril hauran de circular sempre pel carril de la dreta. També podran circular per carrils bici i zones assimilades.

Quan circulin a la nit o en situacions de baixa lluminositat hauran fer ús d'enllumenat.

De les infraccions comeses pels menors d'edat respondran solidàriament els pares, tutors, etc. d'acord la normativa vigent (art. 82.b) LTSV).

La Instrucció permet que els ajuntaments puguin regular diferents aspectes dels VMP per Ordenança municipal. A aquest efecte, l'Ajuntament de Manresa ha començat els tràmits per modificar la vigent Ordenança de circulació i mobilitat per tal d'adequar el seu text a la resta de normativa vigent i incloure la regulació sobre la tinença i utilització dels VMP.

Mentre no es realitzi aquesta modificació formal, es recomana que els conductors dels VMP adoptin les mesures que es relacionen tot seguit:

Portar casc de protecció i vestir armilla reflectant.

Portar enllumenat i timbre.

A les vies on els vehicles a motor tenen l'accés limitat (zones de prioritat invertida i/o de plataforma única, illes de vianants, etc...) els VMP només podran circular a pas de persona, respectant en tot cas la prioritat dels vianants i amb la diligència i precaució necessària per evitar qualsevol mal.

Contractar una assegurança de responsabilitat civil específica pel VMP.



Podeu accedir al text íntegre de la instrucció de la DGT en aquest enllaç