L'oferta d'oci per a la Nit de Cap d'Any es renova a la Catalunya Central

La discoteca Seven Seven de Manresa afronta la primera nit de Cap d'Any arxiu/oscar bayona

L'oferta d'oci a la Nit de Cap d'Any arriba renovada a la Catalunya Central, amb novetats a Manresa, Berga i Solsona. A la capital del Bages, la nova discoteca Seven Seven ha preparat una festa per a públic adult i els responsables de la discoteca diuen que, d'aquesta manera, s'omple un buit pel que fa a l'oci nocturn per a aquesta nit especial i que el públic adult té a la ciutat una gran sala per poder acomiadar l'any amb gresca.

L'any passat la sala ja va obrir les portes sota el nom de Silenci i ho va fer de forma puntual, només per acomiadar l'any. Aquest cop, la discoteca del polígon dels Trullols torna a obrir portes amb el nom de Seven Seven, capitanejada per un nou equip directiu i immersa en una nova etapa que va començar a principi de novembre. «Durant aquestes setmanes que ha estat en funcionament, moltes de les persones que hi han anat, que és principalment un públic adult, ens han comentat que per fi tenen una sala amb un ambient escaient per a la seva edat», explica Dídac Martínez, responsables del departament de comunicació del Grup Ítaca, que gestiona la sala manresana. L'entrada anticipada costa 30 euros, i taquilla en val 40. Com que la sala és gran, té capacitat per a 1.500 persones, els organitzadors han preparat un espectacle especial, i hi haurà projeccions. La venda d'entrades anticipades segueix un bon ritme, segons els organitzadors, i molts dels que aniran a Seven Seven l'han adquirit en la darrera setmana.

El mateix Grup Ítaca també obrirà, per a públic més jove, la Coco Village, que tot i estar en el terme municipal de Sant Fruitós l'inclouen en l'oferta d'oci de Manresa. «És una festa pensava, sobretot, per a joves d'entre 18 i 25 anys i hem preparat una nit temàtica, amb les campanades incloses, i una decoració especial», afegeix Martínez. Les entrades anticipades ara costen 25 euros i demà, a taquilla, el preu serà de 30 euros.

A la capital del Bages, les altres dues grans sales, El Sielu i Stroika, també obren portes. El responsable d'El Sielu, Jordi Cortès, es mostra satisfet amb la venda d'entrades anticipades i ahir assegurava que ja ha venut la meitat de l'aforament. «Estem al centre de la ciutat i segur que moltes persones que acabaran venint a El Sielu es decidiran a última hora», afirma. Els que decideixin donar la benvinguda al 2020 en aquest local disposaran de dues sales: la gran, que és l'habitual i s'hi podrà escoltar èxits musicals de tots els temps, i la petita, en què es punxarà música tecno. Les entrades anticipades costen 20 euros i demà, a taquilla el preu serà de 25 euros.

A Stroika també estan preparats per la Nit de Cap d'Any. Sota el nom de Back to 20's, hi haurà una decoració especial i han organitzat activitats per entretenir el que s'apropin a aquesta sala ubicada a l'avinguda dels Dolors de Manresa. L'entrada anticipada és de 18 euros.



A Berga, revetlla després 7 anys

La capital berguedana recupera la revetlla popular al pavelló vell després de set anys. Les àrees de Joventut i Festes de l'Ajuntament de Berga han impulsat la recuperació d'aquest esdeveniment per donar la benvinguda al 2020 amb una revetlla participativa per a tots els públics. La festa, que no se celebra des del 2012, tornarà a tenir com a escenari el pavelló vell i inclourà l'actuació de Thug Life Band i DJ Weah. La celebració s'iniciarà a la 1 de la matinada de Cap d'Any i s'allargarà fins a 2/4 de 6 del matí.

S'han posat a la venda 800 entrades anticipades, al preu de 10 euros. A taquilla costaran 15 euros. Les dues modalitats d'entrada inclouen un tiquet per a una ampolla d'aigua que es podrà reomplir en una font instal·lada a l'exterior del recinte i un tiquet per al consum de xurros i xocolata. Hi haurà un dispositiu de control d'accés a les instal·lacions del pavelló per garantir el bon desenvolupament de la festa i evitar sobrepassar l'aforament màxim de 980 persones.

A Berga, també hi haurà l'oferta de La General, on els responsables han organitzat una festa especial. L'entrada anticipada costa 15 euros i a taquilla, 20.

A Solsona, aquest any no obrirà portes la coneguda sala Collins. Els mateixos propietaris n'estrenen una de nova, Mesigual Disco Club, al costat de la cafeteria que té el mateix nom i del conegut restaurant Gran Sol. A part, a la capital solsonina hi haurà també l'oferta festiva de Beat i Sputnik Pub.