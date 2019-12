Tallen el camí de Sant Miquel del parc natural de Montserrat per despreniments

El camí de Sant Miquel, dins del parc natural de Montserrat, està tallat per despreniments de rocs. El responsables del parc van informar, el dia 21 de desembre, que aquest camí d'accés al monestir actualment no és obert. Ahir Bombers alertaven a totes les persones que aquests dies vulguin fer-hi senderisme que aquest camí es manté tallat i informaven de dos senders alternatius per accedir al monestir, el camí de la Santa Cova i el PR-C19, conegut popularment com el Pas dels Francesos.