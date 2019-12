Tres detencions més pels robatoris a comerços del centre de Manresa

La Policia Local de Manresa va detenir la nit de divendres a dissabte tres joves, un d'ells menor d'edat, acusats de robar amb força en un establiment comercial del carrer Jaume I. Dos dels arrestats són delinqüents reincidents vinculats a l'onada de robatoris de les darreres setmanes a la capital del Bages. En total, la policia ha fet set detencions, com a mínim, a la ciutat en sis dies per furts, sobretot en establiments comercials.

La sala del 092 va rebre divendres a 3/4 de 12 de la nit una trucada d'un ciutadà alertant que hi havia un grup de joves intentant forçar la porta de la botiga Be Basic Home. Diverses patrulles de la Policia Local es van desplaçar fins al lloc dels fets i en arribar va veure un jove a la porta que, en adonar-se de la presència dels agents, va fugir cap a la plaça Clavé.

La policia van veure que a l'interior de l'establiment hi havia tres joves amagats i els van arrestar. En la inspecció del local, els agents van veure que els detinguts havien forçat la caixa enregistradora de la botiga. Posteriorment, els agents van portar els detinguts a l'Hospital de Sant Joan de Déu, per motius protocol·laris, i posteriorment van ser retinguts a la comissaria dels Mossos d'Esquadra.

Els sector comercial es mostra preocupat davant aquests actes delictius, i és que, segons càlculs dels mateixos botiguers, hi ha hagut una quinzena de robatoris nocturns en establiments comercials des de principi de mes. Aquests joves han actuat, sobretot, el passeig de Pere III, Born, plaça Clavé, carretera de Cardona i plaça Valldaura, on han entrat a establiments de tots tipus, com botigues de moda, farmàcies i d'alimentació, entre d'altres. En la majoria de casos, indiquen fonts policials, els lladres s'han emportat diners i petits objectes.

El dia de Sant Esteve,la Policia Local de Manresa va detenir dos joves relacionats amb l'onada de robatoris. Un dels arrestats era un veí de Manresa de 20 anys, i l'altre era un menor de 16 anys que ja havia estat detingut dilluns de la mateixa setmana, de manera que només sortir en llibertat, presumptament, ja va tornar a robar.

Les detencions de dijous es van fer al carrer del Cós de la capital del Bages. Cap a quarts de set del matí, la Policia Local va ser alertada que dos joves estaven forçant la persiana metàl·lica d'un establiment. Arran de l'avís, diverses patrulles es van desplaçar fins al lloc dels fets i van enxampar els presumptes lladres just quan estaven fugint del lloc dels fets, i van poder ser detinguts a prop de la botiga.

Per altra banda, divendres a la matinada, la Policia Local de Manresa va arrestar un altre menor, de 17 anys, com a presumpte autor d'un robatori amb força en vehicle. Cap a quarts de quatre de la matinada, la policia va rebre l'avís d'un veí que informava que a l'avinguda Francesc Macià de la ciutat hi havia uns joves que miraven, de forma sospitosa, l'interior dels cotxes que hi havia aparcats.

Quan diverses patrulles del cos policial van arribar a la zona, van veure com un jove llençava un objecte a terra i fugia ràpidament del lloc on era. Els agents, però, el van perseguir i el van detenir ràpidament.