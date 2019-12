El centre històric manresà per fora i per dins

La imatge de dalt de tot que il·lustra aquesta pàgina respon a la pregunta de quin aspecte té una fotografia de l'interior de l'església del Carme de Manresa que mostri de manera enfocada des del baptisteri fins a la capella del Santíssim. De la mateixa forma que la imatge més pròxima a aquestes ratlles capta des del parc de la Seu en 180 graus part del barri de les Escodines, el conjunt de la Santa Cova, el Pont Vell i la rotonda de Sant Marc. Mentre que una mostra la bellesa de l'interior del Centre Històric, l'altra la capta a l'exterior.

El centre de la pàgina l'ocupa el veritable espai central no només del nucli antic sinó de tota la ciutat de Manresa: la plaça Major en tota la seva amplada i amb l'edifici de l'ajuntament al fons.

Pel que fa a la composició que fa úniques aquestes imatges, captades per Joaquim Vert i editades per Montse Vert, la de la parròquia del Carme està elaborada amb cinc imatges verticals acoblades; la de la plaça Major també s'ha confeccionant interseccionant cinc imatges verticals, però no així la panoràmica parcial de les Escodines i l'entrada sud de Manresa, que és el resultat de conjugar tres imatges horitzontals.

Pel que fa a la fotografia de la plaça Major, és la que s'ha fet servir aquest any per a l'edició del calendari corresponent a l'any 2020 que ofereix l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants, amb un tiratge de 2.200 exemplars.