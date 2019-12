Esportistes de Washington segueixen les passes de sant Ignasi de Loiola a Manresa

Els 15 membres, el cos tècnic i alguns pares acompanyants dels estudiants entre 12 i 17 anys que formen els Eye Street Glapping, equip de lluita grecoromana de l'institut Gonzaga de Washington, van ser dissabte a Manresa, on van fer un entrenament, tot seguit van visitar la Cova i van acabar el dia amb una visita guiada a la ciutat a càrrec dels professionals de la Fundació Turisme i Fires de Manresa.

Els estudiants van poder descobrir de primera mà els indrets per on va passar Ignasi, entre els quals el Museu Comarcal -antic Col·legi Sant Ignasi-, la Capella del Rapte i Santa Llúcia, el Pou de la Gallina, la capella de Sant Ignasi Malalt, la Seu i el projecte Manresa 2022.

L'entrenador de l'equip, Milton Yates, remarcava en acabar la visita que "Manresa és clau per aprendre l'origen de la filosofia i l'educació jesuïta". Visitar-la "és fonamental per a tots i cadascun dels alumnes que han estat educats en una institució jesuïta. Tenir l'oportunitat d'experimentar en primera persona Manresa d'alguna manera i venir aquí ha estat extremadament instructiu per mi mateix i per als meus estudiants".

Per a ell ja és la segona vegada a la ciutat, i en destacava, sobretot, el patrimoni i l'entorn natural privilegiat i inspirador. Endinsant-se en aquest paisatge van seguir el Camí Ignasià fins a Montserrat, i després ja cap a Barcelona, on continuaran amb l'entrenament i les visites fins passat Cap d'Any.



Varity Tours



Varisty Tours és un operador amb més de 15 anys d'experiència que ofereix paquets turístics que es comercialitzen arreu, però, sobretot, als Estats Units, i els seus productes s'enfoquen bàsicament en el camp de l'educació, la cultura i l'esport on els llocs ignasians són un element clau. L'operador ha portat a Manresa els Eye Street Glapping de Gonzaga per conèixer de ben prop el patrimoni i admirar la ciutat que va inspirar el seu fundador.

Fundat el 1821, Gonzaga és un institut per a nois, inspirat en la visió espiritual de sant Ignasi Loiola i la tradició educativa dels jesuïtes. Ofereix un currículum orientat als valors per a joves de procedències diverses de tota la zona de Washington.

Els llocs ignasians son un element clau en els productes del catàleg de Varsity Tours, per això des de Fundació Turisme i Fires de Manresa s'ha volgut reforçar aquesta relació amb un acord per aquest 2020.