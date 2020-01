Un nen, Joan, i una nena, Assia, els primers nadons del 2020 a la Catalunya Central

Els primers nadons de la Catalunya Central nascuts a Manresa el 2020 han estat força matiners. El primer ha estat Joan Prat Vilches, de Puig-reig, que ha nascut a la Clínica Sant Josep a les 2 de la matinada i 11 minuts. Al cap d'una hora i deu minuts ha nascut la primera nena de l'any a les nostres comarques, l'Assia Laasri, de Manresa. Ho ha fet a l'Hospital Sant Joan de Déu.

A la Clínica també hi ha hagut un segon naixement a les 7 i 50 minuts, l'Axel.

El Joan ha pesat 3 quilos i 200 grams i ha mesurat 49 centímetres. Els seus pares es diuen Sofía Vilches del Río i Jordi Prat Castellà i tenen 31 i 38 anys, respectivament. El menut té un germà de 9 anys, l'Arnau. A la Clínica, al migdia, tots quatre estaven molt ben acompanyats pels avis paterns, Anna Maria i Antoni, i per l'àvia materna, Roser (l'avi, Sebastián, encara havia d'arribar). Prat ha celebrat que, pel fet que la criatura ha nascut el 2020, podrà gaudir de 12 setmanes de permís de paternitat enlloc de les 8 que hi havia fins ara.

Quant a l'Assia, ha pesat 3 quilos i 410 grams. Els seus pares es diuen Najat Yassine i Mohamed Laasri, i té una germana de dos anys que es diu Omem. A la mateixa habitació de l'hospital hi havia la Ylena, de Sant Vicenç de Castellet, que va néixer a les 4 i 10 de la tarda d'ahir dimarts, de manera que probablement va ser el darrer nadó del 2019 a les nostres comarques.





(Fotografia: Oscar Bayona)

L'any passat en van néixer set



Caldrà veure com es desenvolupa la jornada i s'hi ha més naixements a banda dels tres que s'ha produït fins pels volts de les 8 del matí. L'any passat, el dia 1 de gener del 2019 hi va haver set naixements a Manresa en nou hores entre Sant Joan de Déu, on n'hi va haver cinc, i la Clínica Sant Josep, amb dos més. El primer nadó a les nostres comarques va ser Maria Cabrera Mata, va arribar al món a les 00.29 h.

Com ja va passar el 2019, el primer infant de Catalunya del 2020 ha nascut a Terrassa. Ho ha fet quan passaven quatre minuts de la mitjanit.