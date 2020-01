Una bona excusa per presumir de temple

Una bona excusa per presumir de temple fotografies de: oriol segon torra

Posar en valor el patrimoni arquitectònic i cultural de la Seu i remarcar-ne la importància per a Manresa. És, també, l'objectiu del calendari 2020 editat per l'Ajuntament. Signa les fotos Oriol Segon Torra i se n'han editat 5.500, que es poden recollir de franc en diferents espais municipals. - G. C.