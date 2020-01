Més de 700 persones i 16 carrosses, a la cavalcada dels Reis d'Orient de Manresa

Més de 700 persones i 16 car-rosses formaran la comitiva dels Reis d'Orient que visitaran Manresa diumenge, 5 de gener. Hi haurà novetats. Algunes es reserven per al mateix dia i l'organització no les ha volgut revelar. D'altres sí. Que l'àngel estrenarà vestit nou i que algunes carrosses han canviat i millorat la il·luminació. Hi haurà noves coreografies a càr-rec del cos de Dansa de l'Esbart Manresà i del Club Rítmica Manresa, i una carrossa nova de fantasia, a més a més de personatges nous que s'han batejat amb el nom de Kromacolors.

La presentació de la cavalcada d'enguany es va fer ahir a la tarda a la plaça Major, on hi havia cua per lliurar les cartes als emissaris dels Reis d'Orient encapçalats pel príncep Assuan. És organitzada pel Grup Cultural de l'Agrupació Cultural de Manresa i l'Ajuntament de Manresa. Segons la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo, i Imma Torrecillas i Judit Ruiz, de l'Agrupació Cultural, aquest any serà de continuïtat però amb elements que la faran el «màxim de lluïda possible». És el cas de les noves coreografies, dels nous personatges de colors i fantasia, la nova carrossa i el vestit de l'àngel. Van destacar que aquest any s'han afegit noves entitats a la cavalcada. «El nostre afany és anar-ne incorporant tenint en compte que a la ciutat hi ha moltes entitats culturals».

Com els últims anys, tindrà una durada d'entre dues hores i dues hores i mitja. El recorregut serà el mateix que a les darreres edicions. Començarà a les 6 de la tarda a la Muralla de Sant Francesc. D'aquí anirà cap a la de Sant Domènec i el carrer Guimerà, fins a Crist Rei. Continuarà pel tram central del passeig de Pere III fins a la plaça Onze de Setembre, quan passarà pel lateral dret cap a la Bonavista. Passarà per la carretera de Vic, Muralla del Carme i plaça de Sant Domènec.

Les primeres carrosses seran les anomenades de fantasia. A continuació hi haurà la de l'hereu i la pubilla, la de l'àngel, el grup que acompanya el carter reial i, finalment, les dels reis, que aniran precedides dels respectius banderers, torxers i patges.

Igual que els últims anys, a partir de Sant Domènec els principals personatges de la cavalcada continuaran el seu trajecte a peu per la plaça, el carrer del Born, Plana de l'Om i el carrer de Sant Miquel. Es tracta de les figures del carter reial, l'hereu i la pubilla, l'àngel i els reis, que aniran acompanyats de la seva comitiva. Un cop a la plaça Major faran l'adoració al nen Jesús, escena que enguany assumeix el grup del Pessebre Vivent del Pont Llarg. Posteriorment pujaran a l'ajuntament, on seran rebuts per l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que en representació de la ciutat els lliurarà la clau màgica perquè puguin deixar els regals a totes les cases.