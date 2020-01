Premien amb una menció el disseny de l'hospital de dia d'Oncologia d'Althaia

El nou hospital de dia d'Oncologia de la Fundació Althaia de Manresa ha rebut una menció d'honor pel seu disseny als premis Best of Year de la revista nord-americana Interior Design Magazine. La cerimònia de lliurament de guardons es va celebrar recentment a Nova York.

L'hospital de dia de la Fundació Althaia va ser escollit finalista en la categoria de petits centres de salut i benestar. El disseny del centre assistencial de Sant Joan de Déu el firma Rai Ponto Studio i Arauna Studio, amb la particularitat que usuaris del servei van donar la seva opinió de com hauria de ser per fer-lo més agradable.

El guanyador en aquesta categoria va ser un club de salut a Austràlia dissenyat per Esoteriko. Hi ha saunes, es fan classes de gimnàstica, boxa i hi ha banys de gel, entre altres prestacions.

Igual que l'hospital de dia d'Oncologia, van rebre mencions d'honor el disseny del gimnàs E+E Fitness de la ciutat nord-americana d'Austin, a l'estat de Texas, de la firma Chioco; i el centre de recreació Kinross de la universitat d'UCLA de Los Angeles, als EUA.



Més de 2.000 projectes d'arreu

Els guardons Best of Year d'Interior Design Magazine són d'àmbit internacional i reconeixen els millors projectes de disseny de l'any. En l'edició d'enguany s'hi van presentar més de 2.000 projectes d'arreu del món, la major part amb pressupostos de més envergadura que no pas l'hospital de dia d'Oncologia de la Fundació Althaia, que va costar uns dos milions d'euros. Bona part dels diners van provenir del mecenatge.

La institució manresana va valorar el fet de ser finalista com «un èxit de reconeixement al procés dut a terme per fer realitat el nou equipament».

Les instal·lacions es van estrenar la primavera del 2018 i han suposat una millora més que substancial respecte a l'anterior hospital de dia. Té espais humanitzats que busquen crear un entorn amable i acollidor que repercuteixi positivament en la tasca dels professionals i en el benestar dels pacients que han d'utilitzar el servei. En la recuperació d'un càncer el factor emocional és important.

Per aquest motiu Althaia va proposar a l'equip d'interioristes i dissenyadors recollir les inquietuds i els suggeriments de pacients. L'hospital de dia té molta llum natural, el dibuix de les siluetes del paisatge de l'entorn com les muntanyes de Montserrat i colors de la posta del sol a les parets. I també hi ha més intimitat per als pacients que no pas en les anteriors instal·lacions. Els dissenyadors també van conèixer les opinions dels professionals abans de proposar el seu projecte.