Per primera vegada una cartera reial ha recollit cartes a la plaça Major

«El patge m'ha demanat si m'he portat bé. Jo li he dit que sí, però que ho podria haver fet millor». Era un dels molts comentaris repetits que ahir es podien sentir dels nens i nenes que acabaven de deixar la seva carta als emissaris dels Reis d'Orient, a la plaça Major. Fins ahir hi havien passat més de 2.000 infants. Més de 800 els van esperar el primer dia, dissabte passat. Llavors la xifra es va estabilitzar en uns 300 cada tarda, i aquests darrers dies s'ha tornat a disparar l'assistència, va explicar ahir la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo. «S'ha acumulat la feina».

Per primera vegada Manresa ha tingut una cartera reial. Va ser dilluns. Tenia una retirada a una de les organitzadores de la cavalcada, Imma Torrecillas. Segons va assegurar, va ser una experiència «genial». Avui es donarà un nou cas inèdit. Tots semblaran expubilles i exhereus de la ciutat.

Els emissaris dels Reis d'Orient s'estaran fins demà a Manresa. De 2/4 de 6 a les 8 del vespre a la plaça Major. Durant tota l'estona hi ha jocs populars, un parc d'aventures i tallers. Per a avui s'ha previst un espectacle de teatre musical i un de dansa, i per a demà, un doble concert de nadales.