El cava solidari de Vins Tomasa recapta 1.800 euros per a Althaia

Joan Tomasa, gerent de Vins Tomasa, ha fet donació dels 1.800 euros aconseguits amb la venda de cava solidari a benefici del projecte de mecenatge per a la millora de l'atenció a infants i joves de la Fundació Althaia.

Per cada ampolla venuda, Vins Tomasa ha fet un donatiu de dos euros al projecte de millora de l'atenció pediàtrica a Althaia perquè els infants puguin viure la visita a l'hospital com una experiència el més favorable possible. Per això s'humanitzaran els espais de pediatria i neonatologia i es crearà una nova planta d'hospitalització de salut mental infantojuvenil.