El Consorci del Bages incentiva la recollida selectiva de residus

El manresà Ricard Jorba, gerent del Consorci del Bages per a la gestió de residus, ha participat com a mentor en el primer Blockchain Challenge, organitzat pel departament de Polítiques Digitals i l'Agència de Residus de Catalunya, amb l'objectiu de definir i de desenvolupar noves propostes per a un sistema de seguiment, monitoratge i incentivació de la recollida selectiva de residus municipals.

Hi van participar un total de trenta professionals, distribuïts en nou equips, que van treballar ininterrompudament al llarg de vint-i-quatre hores.