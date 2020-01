Prop de 300 turistes francesos van visitar Manresa el darrer dia de l'any. Tots ells formaven part de sis grups que feien una ruta turística de cinc dies per Catalunya. Una agència receptora de la població costanera de Lloret de Mar va incloure la capital del Bages dins el circuit turístic.

Així el dia 31 van visitar Sant Benet de Bages i Manresa, on van fer la visita guiada en francès «Manresa, cor de Catalunya» acompa-nyats per guies de la Fundació Turisme i Fires de Manresa. Tres grups al matí i tres a la tarda van passejar pel Centre Històric de la ciutat. Van ser a la basílica de la Seu, al carrer del Balç, al Sobrerroca i al pou de la gallina, la plaça Major, el carrer Sant Miquel, Plana de l'Om, Born i la plaça de Sant Domènec. La Fundació Turisme i Fires de Manresa va iniciar el 2018 el projecte comercial per captar grups turístics organitzats. Segons l'Ajuntament, aquest any s'hi posarà més èmfasi.