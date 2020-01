Afectacions a la mobilitat amb la prohibició d'estacionar a partir de les 2 i talls a les 6

Amb motiu dels desviaments de trànsit previstos per la Policia Local, el transport públic urbà Bus Manresa es veurà afectat en totes les línies del servei, llevat de la Línia 8 Perimetral-Estacions, de manera que es modificaran els recorreguts per utilitzar vies alternatives, com l'avinguda de les Bases de Manresa i el carrer de Barcelona, o bé el passeig del Riu i la via de Sant Ignasi. S'informarà de les afectacions a l'interior dels vehicles i a les parades corresponents. També a la pàgina web www.manresabus.com.

La parada de bus del passeig de Pere III-plaça Espanya per als serveis interurbans quedarà anul·lada a partir de les 6 de la tarda, de manera que els serveis utilitzaran l'estació d'autobusos, a la carretera de Santpedor, com a parada més propera al centre.