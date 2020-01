El comerç del Guimerà que no paga els llums de Nadal, mut a l'hora d'explicar el perquè

Malgrat ser el carrer comercial per antonomàsia de Manresa, quan arriben les festes de Nadal no tots els establiments que hi ha al carrer d'Àngel Guimerà paguen la il·luminació nadalenca, fins al punt que enguany l'associació de comerciants només n'ha posat davant l'entrada dels que sí que paguen, cansada que cada any en gaudeixin tots i només la paguin uns quants. Regió7 ha intentat saber què fa que no contribueixin comerços en la despesa, sobretot pensant en negocis que, a priori, pel seu potencial, no han de tenir cap problema per fer-ho. Ha costat 300 euros per cap.

Per aconseguir alguna resposta, aquest diari va contactar fa prop d'un mes amb cinc dels establiments que no paguen la il·luminació. Passat aquest temps prudencial per tal que tinguessin marge per argumentar-ho, la resposta de tots ha estat no dir res.



Falta de respostes

Ni Mango, ni Textura, ni Only, ni Montse Interiors, ni Cal Moliné, cinc dels negocis que no han contribuït en la il·luminació nadalenca del Guimerà, no han respost el requeriment d'aquest diari. Si ja va ser complicat contactar amb algun responsable per fer-li la pregunta –a quatre se'ls ha hagut de fer per correu electrònic i a un deixar l'encàrrec de la pregunta– encara ho ha estat més que contestin. La qüestió a tots va ser exactament la mateixa: saber el motiu que fa que optin per no col·laborar en la il·luminació nadalenca, tot i ser al carrer més comercial de Manresa i tenint en compte que aquests negocis formen part de cadenes importants i de solvència contrastada per a les quals, d'entrada, el tema econòmic no deu ser un impediment. O no tant com per a botigues més petites que, en canvi, hi col·laboren.

La il·luminació d'enguany consisteix en una mena de tendals davant de cada botiga –les que paguen– fets amb tires de llums led. En total, han contribuït a pagar la il·luminació 31 negocis, un menys que el 2018. Tenint en compte el total d'establiments en el tram del vial que hi ha entre la plaça de Crist Rei i la Muralla de Sant Domènec, són menys de la meitat. Els associats a l'entitat comercial del carrer encara són molt menys: disset en total.