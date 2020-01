Coreografies noves per rebre els Reis d'Orient

La cavalcada de Manresa començarà a les 6 de la tarda i és previst que el recorregut pel centre de la ciutat fins a la plaça Major duri entre dues hores i dues hores i mitja.

Sortirà del carrer de Rubió i Ors i d'aquí es dirigirà a la Muralla de Sant Francesc per continuar cap a la de Sant Domènec, el carrer Guimerà, Crist Rei, passeig de Pere III, Bonavista, carretera de Vic, Muralla del Carme i plaça de Sant Domènec. A partir d'aquí les principals figures de la comitiva continuaran el trajecte a peu fins a la plaça Major. Un cop a la plaça, faran l'adoració al nen Jesús, escena en la qual col·labora per primera vegada el grup del Pessebre Vivent del Pont Llarg. Posteriorment seran rebuts per l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, qui els lliurarà la clau que els permetrà deixar els regals a totes les cases. També dirigiran unes paraules a tots els presents.

La cavalcada d'enguany incorporarà noves coreografies. Una d'elles serà protagonitzada pel cos de dansa de l'Esbart Manresà, que feia anys que no participava en la rebuda dels Reis d'Orient. Aniran darrere del carter reial. L'altra coreografia que s'estrena és la del Club Rítmica de Manresa, que faran de patges de l'àngel, una figura que en aquesta ocasió estrenarà vestit i capa. Les noves coreografies i les que ja formen part de la cavalcada dels darrers anys, com les de les bombolles, també es podran veure a la plaça Major.

Més de 700 persones i 16 car-rosses formaran la comitiva de la cavalcada a Manresa. Hi haurà una carrossa nova, i en d'altres s'ha renovat i millorat la il·luminació. En primer lloc hi haurà les anomenades de fantasia. A continuació, la carrossa de l'hereu i la pubilla, la de l'àngel, el grup que acompanya el carter reial i, finalment, les dels Reis d'Orient, amb els seus respectius banderers, torxers i patges.

La cavalcada l'organitza l'Agrupació Cultural i l'Ajuntament de Manresa, amb la col·laboració de diverses empreses i entitats.