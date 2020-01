Una cua d'il·lusió acomiada els patges reials

La vigília de la Nit de Reis és gairebé, per als nens, tan emocionant com els dies que la precedeixen. Bé és sabut que Ses Majestats els Reis d'Orient estan a punt d'arribar a Manresa per satisfer les il·lusions dels més petits, per això, ahir, el príncep Assuan i dos dels patges reials es van encarregar de fer de missatgers –per última vegada abans de l'esperada nit– entre els Reis i els nens que s'hi van acostar.

El darrer dissabte del 2019, Sants Innocents, va ser el dia que la capital del Bages va donar la benvinguda al príncep Assuan. Va ser rebut per la regidora de Cultura i Festes de la ciutat, Anna Crespo. Seguidament, el missatger reial va adreçar-se a tots els infants de la plaça, que, juntament amb les seves famílies, superaven les 200 persones.

En el seu petit discurs, va agrair la «cada vegada més càlida i acollidora rebuda a la ciutat de Manresa», i va voler remarcar que els desitjos que els infants li donessin per als Reis d'Orient no només havien de ser materials sinó «també havien de ser desitjos que no es poden escriure perquè estan guardats a dins dels vostres cors». D'aquesta manera, el primer dia de recollida de cartes es va inaugurar i els primers infants, impacients i emocionats, van començar a pujar les escales del petit escenari que es va muntar per a l'ocasió, i que va ser-hi fins ahir a la nit. L'emissari no va parar d'atendre el públic fins a les 8 del vespre, i en poc més de dues hores va arribar a recollir, segons fonts de l'Agrupació Cultural del Bages, gairebé 900 cartes de nens i nenes que l'esperaven, impacients.

Aquest nivell d'afluència, que aumenta any rere any, es va mantenir fins a l'última tarda. Així doncs, ahir a partir de dos quarts de sis de la tarda i fins ben passades les vuit, els patges reials, acomodats en el seu tron a la plaça Major, just davant l'ajuntament de la ciutat, van atendre les cartes de tots els assistents, en les quals es podien llegir peticions de tota mena. «A mi aquest any m'agradaria que em portessin dues nines; l'Elsa i l'Anna, de la pel·lícula Frozen 2, perquè m'agraden molt i m'he portat molt bé», comunicava una nena a un dels patges, que assentia mirant de reüll el pare. «Jo he demanat moltes coses, però la que vull segur és la col·lecció de figures funko pop dels personatges de Harry Potter», assegurava una altra nena, amb un somriure d'orella a orella. De la mateixa manera, tot i la fervor notòria per les pel·lícules de moda i els videojocs més flamants, no van faltar-hi les peticions més tradicionals; patinets, pilotes de bàsquet, samarretes del Barça amb el nom i el dorsal de Messi i –algun que d'esperança no n'hi faltava gota– naus espacials.



Llarga cua

Per a tots, pares i infants, l'espera fins a ser atesos pels missatgers dels Reis es va fer llarga; hi va haver moments que la cua pràcticament travessava la plaça d'una banda a l'altra i la demora era de més d'un quart d'hora. És per això que, per amenitzar l'espera, l'organització va facilitar un seguit d'entreteniments per a tots els públics i per a totes les edats, d'entre els quals destacaven un bon grapat de jocs de fusta tradicionals, dianes, tres en ratlla, així com també malabarismes i activitats de circ. Fins i tot, també s'hi va muntar un escenari perfectament condicionat on els més valents van pujar-hi per fer escoltar nadales modernes i música tradicional catalana, entre d'altres.

Així, tal com mana la tradició, l'endemà d'haver marxat el Príncep Assuan altra vegada cap a les seves terres, els Reis d'Orient arriben a Manresa per fer realitat els desitjos dels nens i nenes. L'arribada de Ses Majestats és a les 6 de la tarda i fa un recorregut molt semblant al de l'edició anterior, tot i que amb alguna variació. La cavalcada parteix de la Muralla de Sant Francesc a la plaça Major, passant per la Muralla de Sant Domènec, el carrer de Guimerà, el passeig de Pere III, la Bonavista, la carretera de Vic, la Muralla del Carme, la plaça de Sant Domènec, el carrer del Born, la Plana de l'Om i el carrer de Sant Miquel.

Tot i tenir-ho a tocar, alguns pares i mares encara no estaven convençuts que els Reis d'Orient haguessin de passar, de ben segur, per casa seva. «Porteu-vos bé, porteu-vos bé, que els Reis ho poden veure tot i, si no feu cas del que us manem, no passaran per casa. O si passen, només us hi deixaran un bon sac de carbó», advertia una mare a dos germans, que corrien per la plaça Major, exaltats. «Sí, sí que passaran, perquè el príncep Assuan m'ha saludat i s'ha guardat la carta. I m'ha dit que demà dormi bé; que m'ho portarà tot», sentenciava el menut i deixant la mare amb un pam de nas.

En definitiva, sigui perquè encara n'hi hagi que han d'anar a corre-cuita a ultimar els darrers detalls o bé perquè l'excusa «que venen els Reis» ho posa tot a lloc de seguida, la festivitat segueix sent una de les més esperades de l'any, i crea cues d'il·lusió tan llargues com la que ahir vam veure al centre de la ciutat.