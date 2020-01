Gran rebuda dels Reis d'Orient a la cavalcada de Manresa

Els Reis Mags d'Orient han arribat aquesta tarda a Manresa per recórrer la ciutat damunt les seves carrosses. La visita s'ha iniciat de bon matí amb una parada a la Clínica de Sant Josep i l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa per conèixer els nens hospitalitzats.





Gran èxit participació i millores escèniques

La cavalcada ha iniciat el seu recorregut a les sis de la tarda des de la Muralla Sant Francesc i tenen previst passar per la Muralla Sant Francesc, la Muralla Sant Domènec, el carrer Àngel Guimerà, el passeig Pere III, la plaça 11 de Setembre, la plaça Bonavista, la carretera de Vic, la Muralla del Carme. Finalitzaran el recorregut a peu per la plaça Sant Domènec, el Born, la Plana de l'Om, el carrer Sant Miquel i la plaça Major.En la comitiva d'enguany hi han participat aquest any més de 700 persones i 16 carrosses. A més, s'han incorporat millores en la il·luminació i les coreografies i el vestit nou de l'àngel.