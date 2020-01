Els pastissers manresans esperen augmentar la venda de tortells aquest any

Els pastissers manresans esperen augmentar la venda de tortells. El sector és optimista i confia mantenir la tendència a l'alça dels darrers anys. La previsió és que el tortell de massapà segueixi liderant les vendes, seguit dels farcits de nata, crema o trufa. No obstant això, cada cop són més els pastissers que opten per adaptar-se als gustos del consumidor, amb proporcions i mides, i que entre la seva oferta ja inclouen els «baixos en sucre» o aptes per als intolerants al gluten o a la lactosa. De mitjana, el preu d'un tortell per a una família de quatre a sis persones serà d'entre 25 i 30 euros.

El fet que el festiu tingui un cap de setmana davant, explica Salvador Pérez, membre de la junta del Gremi de Pastissers i responsable de la pastisseria El Cigne de Manresa, fa pensar que seran tres jornades «animades» i, molt probablement, es mantingui la tendència a l'alça dels darrers anys.

La celebració, una de les més importants per al sector, segons el pastisser, és un clar exemple d'una «tradició que no només no es perd, sinó que guanya adeptes».