Botiguers del centre prenen mesures davant els robatoris

Els comerciants del centre de Manresa prenen precaucions davant l'onada de robatoris a establiments de la zona que hi ha des de fa un mes. Els botiguers segueixen les recomanacions de la policia perquè temen que n'hi poden haver més. «Quan tanquem, al vespre, ens emportem cada dia els diners de la caixa. A més, la deixem oberta perquè, si entren, no la forcin i la facin malbé», explica Montserrat Abadal, presidenta de l'Associació de Botiguers del Car-rer Urgell, un dels llocs on hi ha hagut més robatoris en les darreres setmanes.

Els comerciants, a més, miren d'amagar a llocs segurs els productes i els objectes de més valor de la botiga per evitar, si entren els lladres, que se'ls emportin. Són algunes de les recomanacions de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra als botiguers per minimitzar-ne les pèrdues. Alguns establiments, com és el cas de la botiga de roba Fémina, de la mateixa representant comercial, fa setmanes que pengen un cartell a l'aparador anunciant que no hi tenen diners per dissuadir els lladres.

El cap de la Policia Local, Jordi Mora, explica que també s'ha recomanat als comerciants reforçar les portes i instal·lar-hi alarmes. Una mesura de precaució que, segons els botiguers, ja prenen des de fa anys. «No hi ha hagut una compra massiva d'alarmes perquè ja n'hi ha que en tenen», explica.

Alguns dels detinguts, a més, són reincidents. Fa una setmana la Policia Local va arrestar un jove que ja havia estat arrestat quatre vegades en un mes, i el cap de setmana passat van detenir-ne dos més que eren reincidents. «Hi ha establiments que tenen càmeres i tenen enregistrats els nois que hi entren, però tot i així hi continuen entrant», remarca Abadal. Durant el mes de desembre la policia va fer, com a mínim, 18 arrestos vinculats a l'onada de robatoris.

La Policia Local i els Mossos d'Esquadra han augmentat la vigilància a les nits i els botiguers afirmen que al vespre, quan pleguen, ja veuen algunes patrulles a la zona.

Dues associacions de comerciants, la del carrer Sobreroca, plaça Major, Sant Miquel i voltants i la d'Urgell Comerç Centre, han col·locat aquesta setmana cartells reivindicatius als aparadors per reclamar més seguretat, després de l'onada de robatoris que hi ha hagut. També reclamen il·luminació nocturna, un microbús al barri vell i més aparcament, reivindicacions habituals.