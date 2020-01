El Campi tanca la 34a edició amb 9.338 visitants, 200 més que l'any passat

El Saló de la Infància i la Joventut Campi qui Jugui va tancar portes amb un augment de prop de 200 visitants respecte l'any anterior. La xifra d'infants i famílies que visiten el Campi està consolidada prop de les 10.000 persones. Des del 27 de desembre al 4 de gener, el Complex del Vell Congost ha celebrat el certamen, que ha arribat a les 34 edicions, enguany dedicat a les festes i tradicions del Bages i amb més de trenta activitats adreçades a joves i infants.

Un total de 9.338 persones han visitat el Campi qui Jugui durant els 9 dies en què ha estat obert, entre el 27 de desembre i el 4 de gener. La xifra és superior a la de l'any anterior, que es va situar en 9.143 persones. Èxit, doncs, de participació a la 34a edició del Saló de la Infància i la Joventut, que enguany ha girat al voltant de les festes i tradicions del Bages, amb una oferta lúdica de més d'una trentena d'activitats adreçades a infants i joves d'entre 3 i 12 anys, tot i que, com en les darrers anys, s'han creat espais intergeneracionals i també l'espai Campi Xics pels menors de 3 anys.

El dia amb més afluència de públic al Campi va ser dilluns dia 30 de desembre, amb 1.380 persones, seguit de dijous 2 (1.357) i divendres 27 (1.353), mentre que la tarda del 31 va ser la que va registrar menys visitants (518). En tots els casos, les xifres són similars a l'any anterior.

Com en els darrers anys, el Campi ha estat instal·lat el complex del Vell Congost del 27 de desembre al 4 de gener, de les 4 de la tarda fins a 2/4 de 9 del vespre (exceptuant el dia 31 de desembre, de 4 a 8 del vespre).

Una de les novetats és que s'ha apostat per seguir creixent cap a l'exterior amb una oferta d'activitats que incloïa: karts infantils i elèctrics, circuit de bicicletes, parc d'aventura amb tirolina, food trucks i espai per menjar i l'atracció de jumping per poder saltar fins a tocar els estels.



Activitats dins del Congost



Dins el pavelló hi ha hagut activitats com el Laberint, el racó dels contes, un espai de realitat virtual, una pista americana, tallers de maquillatge i manualitats, la ludoteca, el joc de construcció Kapla, un room escape, així com un estand per aprendre l'elaboració del vi i un que, sota el nom de Ruta a Montserrat, lliurava uns passaports per anar timbrant les activitats que s'anaven realitzant, un record que els participants es podien endur a casa.

Per segon any consecutiu, l'espai del conte del Campi qui Jugui va acollir el taller "Xup xup de contes" organitzat pel Servei d'Atenció Integral (SAI) LGTBI de Manresa i pel Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) Montserrat Roig. Enguany s'han organitzat dues sessions.

A més, hi ha hagut un espai reservat a actuacions, on diferents entitats de la capital del Bages han fet les seves exhibicions, pel fet que l'eix d'animació d'enguany és les festes i tradicional. Hi ha participat Manrusia van del Pal, Xàldiga, Casal Culturals Dansaires Manresans, els Tirallongues, Esbart Cor de Catalunya, entre d'altres. D'altra banda, i gràcies al Club Patí s'ha ofert l'oportunitat de practicar l'hoquei.

També cal destacar la participació de IPA el dia 29 de desembre, en què diferents cossos de seguretat van exposar els seus cotxes al pàrquing del Congost. Igualment, des de l'Associació Campi qui Jugui es va fer una recollida d'aliments per al banc d'aliments de Manresa.

Un certamen que se celebra des del 1985



El Saló de la Infància està organitzat per l'Associació Campi qui Jugui, que està formada per voluntaris vinculats al món associatiu, l'educació en el lleure, la pedagogia i la docència; i compta amb la col·laboració d'institucions públiques i privades i el suport de l'Ajuntament de Manresa. Se celebra de forma ininterrompuda des del 1985, inicialment al Palau Firal de Manresa, i des del 2013 al Complex Vell Congost.