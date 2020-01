Un equatorià amb ganes d'aprendre i un manresà amb ganes d'escoltar

Wilson Plaza és equatorià i va arribar a Catalunya el 2009. Des de fa 5 anys treballa en un magatzem tèxtil i en fa un que n'és coordinador. Va començar a aprendre català el 2014 i actualment està inscrit al curs Intermedi 1 per la plataforma Parla.cat. Per millorar el català oral, reforçar el que aprèn al curs i perdre la vergonya, el setembre es va apuntar al Voluntariat per la llengua. Del seu voluntari, Esteve Boix, en valora la dedicació i el compromís. L'Esteve és de Manresa i està jubilat. Li va semblar que es trobaria bé participant en el VxL perquè coneixeria gent, cultures i opinions diferents.