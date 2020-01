Els Mags d'Orient visiten cinc barris per donar regals als nens

Els Reis d'Orient, amb tota la seva màgia, també van tenir temps de visitar alguns barris de Manresa. Es van desplaçar a la Font dels Capellans, a 2/4 de 7 de la tarda, i es van dirigir al Casal Cívic, on prop de 200 persones els esperaven i Ses Majestats van donar els regals als nens que hi havia. Prèviament van poder contemplar el pessebre vivent de l'interior del local. Els assistents, mentre esperaven, van poder menjar coca i xocolata i van poder encendre bengales.

A les 8 del vespre, Gaspar va tenir temps d'anar al local de l'Associació de Veïns de Vic-Remei i va repartir regals als nens. Prop d'un centenar de persones van esperar el rei ros al local de l'entitat. D'altra banda, al barri del Pare Ignasi Puig (el Xup), finalment els Reis no hi van poder assistir, tal com estava previst, per la indisposició d'una de les persones que organitzava la visita.

Al barri de la Sagrada Família, tot i que no van celebrar la cavalcada de barri –que va desaparèixer l'any 2017–, Ses Majestats van visitar el geriàtric, a les 5 de la tarda, i van donar una xocolatina a cada un dels avis.

Membres de l'Associació de Veïns del Poble Nou van tenir doble feina ahir al vespre. Participaven amb dues carrosses a la cavalcada de la ciutat i després les van portar pels carrers del barri per fer la cavalcada del Poble Nou. A 1/4 de 8 del vespre van anar al local social i llavors els nens van tenir l'oportunitat de parlar amb els Reis.

D'altra banda, els nens encara tindran l'oportunitat de veure avui Ses Majestats a Manresa. A 2/4 de 12 seran a la plaça de la Democràcia, a la barriada Mion-Puigberenger-Poal, i faran el repartiment de regals.