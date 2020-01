Els manresans surten de forma massiva al carrer per rebre els Reis

Tots els regals que aquest matí, abans d'anar a comprar el diari, petits i grans han trobat al peu de l'arbre notant la gelor procedent d'un balcó o d'una finestra sospitosament oberta han entrat a la casa de matinada després que ahir Valentí Junyent, alcalde de Manresa, lliurés als Reis d'Orient la clau màgica que obre totes les llars de la ciutat. Melcior, Gaspar i Baltasar i tots els seus patges i ajudants van arribar a la ciutat a mitja tarda i durant més de dues hores van desfilar per la ciutat coronant una cavalcada que va ser seguida per milers de persones a les artèries més cèntriques de la capital bagenca. Després de reposar una estona a la casa consistorial, van iniciar una llarga nit repartint els presents que duien a les seves carrosses lluents. Se'ls girava feina.

Més de set-centes persones van integrar la cavalcada que va començar a la Muralla de Sant Francesc enmig d'una gran expectació i va continuar pel carrer Guimerà, el passeig de Pere III, la carretera de Vic i la plaça de Sant Domènec. En aquest punt, Ses Majestats van descendir dels trons i van compartir trajecte a peu fins a la plaça Major acompanyats per molts infants que se'ls adreçaven per saludar-los i fer-se una foto amb ells. Una fórmula que es va posar en pràctica per primer cop el 2016 i que cada any és un èxit.



El joc de les semblances

Entre els assistents, alguns comentaven la curiosa similitud del rei blanc amb Josep Purtí, membre de l'Agrupació Cultural del Bages, i també la de l'exregidor Ton Sierra amb el ros Gaspar. Fins i tot, apuntaven, el monarca negre tenia una retirada amb Moctar Thera, organitzador del Mundialet de futbol i responsable de l'ONG Diapo. Realment, hi ha gent amb molta imaginació: fins al punt que també es van aventurar a comparar el carter reial amb Alfons Haro, president d'Arans.

La cavalcada va complir tots els tòpics esperables i desitjables: organitzada per l'Agrupació Cultural del Bages i l'Ajuntament, la rua va fer passejar setze carrosses i diversos grups de ball, entre els quals dos que ahir van estrenar coreografies, el Cos de Dansa de l'Esbart Manresà i el Club Rítmica Manresa. En el capítol de novetats, també es va posar en circulació una carrossa de fantasia inèdita, l'àngel principal va estrenar vestit i capa, i van aparèixer per primer cop a la desfilada uns singulars personatges coneguts com a Kromacolors.



Ritme del principi al final

Tot el recorregut va estar acompanyat per una munió de ciutadans a peu de carrer, animats des del primer moment per la batucada dels Tabalers de Xàldiga, que obria la comitiva, i per les nadales energètiques dels BandTorrats que la tancava. La llarga corrua va privilegiar els elements de fantasia per engrescar els infants, i no van faltar els caramels llançats al públic, encara que més d'un i de dos enyoraven les allaus de dolços de les cavalcades d'abans. Tot i que la música i la llum van dotar la desfilada d'una notable vistositat, en alguns punts es trobava a faltar més claror. No en va, la cavalcada va emergir del fons de la Muralla de Sant Francesc talment com si sortís a la superfície procedent d'una gruta negra.

La vetllada es va cloure a la plaça Major, on els Reis van ser rebuts per l'alcalde, Valentí Junyent, i Anna Crespo, regidora de Cultura i Festes. Uns i altres van entrar a l'edifici de l'Ajuntament i van reaparèixer al balcó per desitjar «democràcia, justícia i llibertat», paraules de Gaspar en nom de la tríada reial. En el parlament, el rei es va disculpar per no haver aconseguit encara dur «la pau a tots els pobles». Un encàrrec pendent que necessitarà l'ajuda d'infants i adults per poder-se fer realitat.