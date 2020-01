Regió7 participa un any més en una de les cites més esperades

Darrere de les carrosses i tancant la comitiva davant de l'ambulància, ahir a la tarda va fer tota la rua el vehicle amb el qual Regió7 participa any rere any en un dels actes més esperats per la ciutadania, sobretot els més petits. Un Suzuki blanc es va passejar durant més de dues hores dar-rere del carruatge del carbó i amb la companyia d'un grup musical mentre el fotògraf del diari va retratar centenars de nens i nenes que, des de la primera fila, no es van perdre detall de la cavalcada. Totes les imatges registrades per Oscar Bayona formen una galeria consultable a regio7.cat.